Eläimet ovat tuntevia olentoja. Se on fakta, joka on tunnustettu EU:n perussopimuksissa. Meillä on moraalinen ja yhteiskunnallinen vastuu varmistaa, että se otetaan huomioon eläinten elinoloissa maatiloilla.

Todellisuudessa miljardeja eläimiä eri puolilla maailmaa pidetään tehotuotanto-olosuhteissa. Miljoonat eläimet joutuvat kestämään hyvin pitkiä kuljetuksia. Toisinaan eläintuotannossa sivuutetaan se, että jokainen eläin pystyy tuntemaan pelkoa, ahdistusta ja kipua. Eläimet eivät aina saa sitä huolenpitoa ja kunnioittavaa kohtelua, jonka ne ansaitsisivat. Se on asia, jonka EU aikoo muuttaa.

Jane Goodall Institute on pyrkinyt jo vuosikymmenten ajan edistämään ihmisten ja eläinten hyvinvointia sekä ympäristönsuojelua kehittämällä kestäviä toimeentuloratkaisuja yhteistyössä paikallisten yhteisöjen ja maanviljelijöiden kanssa. Järjestön arvot ovat sopusoinnussa Euroopan unionin näkemysten ja tavoitteiden kanssa. EU katsoo, että kestävyys on avain kansalaisten elämän, oikeuksien, työolojen ja ympäristön tilan parantamiseen.

EU toimii esimerkkinä monilla eläinten hyvinvointiin liittyvillä osa-alueilla. Sen jälkeen kun eläinten hyvinvoinnista säädettiin ensimmäisen kerran EU:n lainsäädännössä vuonna 1974, lakeja, sääntöjä ja monia suojelutoimia on jatkuvasti laajennettu ja vahvistettu, minkä ansiosta miljoonien eläinten elinolot ovat kohentuneet.

EU:n kansalaiset pitävät eläinten hyvinvointiin panostamista erittäin tärkeänä. Jokainen voi osaltaan myötävaikuttaa asiaan, ja EU:ssa kansalaisille on annettu siihen mahdollisuus.

Yli miljoona ihmistä aktivoitui vuonna 2020 tukemaan eurooppalaista kansalaisaloitetta ”End the Cage Age”, jolla EU:ta vaaditaan kieltämään tuotantoeläinten kasvattaminen häkissä. Kansalaisaloitteen seurauksena Euroopan komissio sitoutui antamaan vuonna 2023 esityksen, jonka mukaan häkkikasvatus lopetetaan asteittain ja lopulta kielletään kokonaan muun muassa emakoiden, vasikoiden, kanien, kanojen, ankkojen ja hanhien osalta.

Tehtävää on kuitenkin vielä paljon. Eläinten pitäisi saada elää sellaisessa ympäristössä, jossa ne voivat käyttäytyä niille lajityypillisellä tavalla. Ihmisten taas täytyisi alkaa syödä kasvispainotteisemmin ja vähentää punaisen lihan ja lihajalosteiden kulutusta.

Kuten kaikki tiedämme, ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ovat merkittäviä tulevaisuudenuhkia. Ihmisten, eläinten, kasvien ja koko maapallon hyvinvointi liittyvät läheisesti toisiinsa. Olemme osa luontoa, emmekä voi elää ilman puhdasta ilmaa, ruokaa ja vettä. Tarvitsemme myös terveitä ekosysteemejä, jotka muodostuvat toisiinsa kytkeytyvistä kasvi- ja eläinlajeista.

Nykyinen resurssien kulutustahti aiheuttaa haittaa ympäristölle, mikä on johtanut tulvien, kuivuuden ja uusien tuhoojien yleistymiseen. Ne ovat merkittävä uhka ihmiskunnan ruokajärjestelmille ja elinympäristöille, eli toisin sanoen koko tulevaisuudelle. Ne ovat kouriintuntuva esimerkki siitä, että meidän on pyrittävä kestäviin ratkaisuihin kaikilla elämän osa-alueilla, myös ruokajärjestelmissä.

Meidän on kehitettävä vakaa ja joustava ruokajärjestelmä, jossa kaikille riittää kohtuuhintaista ja laadukasta ruokaa ja tuotantoeläimet voivat hyvin. Eläinten terveys ja hyvinvointi ovat tämän muutoksen ytimessä, ja ne ohjaavat työtämme myös tulevaisuudessa.

Jotta komissio voi jatkossakin olla eläinten hyvinvoinnin suunnannäyttäjänä koko maailmalle, tarvitaan yhteistyötä viljelijöiden, elintarviketeollisuuden, eläinsuojelujärjestöjen ja kuluttajien kanssa. Tavoite voidaan saavuttaa keskittymällä ihmisiin ja kumppanuuksiin.

EU:n kunnianhimoisen Pellolta pöytään -strategian tavoitteena ovat oikeudenmukaiset, terveyttä edistävät sekä ympäristö- ja eläinystävälliset ruokajärjestelmät, jotka perustuvat kestäviin maatalouden malleihin. Se hyödyttäisi toteutuessaan miljoonia tuotantoeläimiä, mutta se kohentaisi myös elintarvikkeiden laatua ja turvallisuutta, ihmisten terveyttä sekä ympäristön tilaa.

Pellolta pöytään -strategia on ainutlaatuinen tilaisuus parantaa sekä ihmisten että eläinten elämänlaatua. Eläinten hyvinvointia koskevat tavoitteet on asetettava korkealle, sillä siitä hyötyvät niin viljelijät, kuluttajat, eläimet kuin koko maapallo.

Stella Kyriakides

Euroopan unionin terveydestä ja elintarviketurvallisuudesta vastaava komissaari

Jane Goodall

primatologi