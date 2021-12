Isossa kuvassa tulee mieleen paraislainen merikapteeni. Matruusit kantelivat hänelle, että kansimies X viihtyy ruokapöydässä paremmin kuin työn ääressä. Kippari kutsutti skönen hyttiinsä ja torui: "Kuule! Jos sinä vaan sööö, eikä sinä tekeee tööö, niin minä teke sulle temppu. Minä anta sulle lemppu!".

Tuo lienee story?

Kalevalassa on työtä, mutta työ ja tekijät eivät aina kohtaa.

Arvostettu turkulainen maahanmuuttajavaikuttaja tiesi kokemuksesta, että: 1) on osattava paikallista kieltä ja 2) tuloa tuottavan työn tulee olla tekijälleen kannustavaa. Jos sosiaaliset tuet ovat antoisampia kuin jouten olo, niin pieleen menee. Ja on jo mennytkin.

Kotouttamisessa surkeat kielitoimet johtavat surkeaan lopputulokseen. Mielekäs ja kunniallinen työ on osa identiteettiä sekä kotouttamista. Jokainen arvostaa turvallisuutta sekä mahdollisuutta tehdä tuottavaa työtä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Demokratian vaarallisin vihollinen on työttömyys. Se on pahempaa kuin sota. Maahanmuuttajat eivät ilman työpaikkoja pysty aloittamaan uutta elämää. Varsinkaan, jos he eivät puhu suomea.

Kyse on myös siitä, mitä tulija haluaa. Jos tavoite on sukkelasti tehdä tili, ei Turku välttämättä ole bingo. Mutta jos visio on onnellisuus ja mahdollisuus ansaita kohtuullisesti, niin eväät hyvään elämään on katettu.

Kalevala on yksi harvoja paikkoja, joissa ihminen voi tavoitella sellaisia asioita, joita itse haluaa.

Turun infra on ensiluokkainen: turvallisuus, oikeudenmukaisuus, läpinäkyvyys, ympäristöstä huolehtiminen sekä mahdollisuus kouluttautua ovat tarjolla jokaiselle.

Sitä en ymmärrä, miksi moni jättää opettelematta suomen kielen?

Tapasin kuntosalilla Afrikasta tulleen "adoniksen". Hän kertoi asuneensa Turussa liki kymmenen vuotta, mutta suomea tai ruotsia hän ei osannut. Syy oli, että "languagella" pärjää!

Kielen opettelussa on kyse identiteetistä. Paikallinen kieli on opeteltava, jos haluaa olla mukana pelissä. On oltava valmis tekemään duunia sen eteen, että hyväksytään joukkueeseen. Se on maahanmuuttajien jäsenmaksu. Suomen passi ei ole "mikä-tahansa-roobuska".

Se, että täällä on hyvä elää, on menneitten sukupolviemme työn ja puurtamisen ansiota. Me perussuomalaiset vaalimme ja arvostamme noita arvoja. Vaadimme sitä tänne tuleviltakin.

Kun opetusta on muutettu englanninkieliseksi, ei ulkomaalaisen opiskelijan tarvitse enää suomea osatakaan. Opiskelijat seurustelevat englanniksi keskenään sekä suomalaisten kanssa. Siksi maan kieltä taitamattomalle tuskin löytyy tuottavaa työpaikkaa?

Usean opiskeluvuoden jälkeen pitäisi olla kotoutunut, jos on tahtoa. Nykymenolla korkeakouluissa vain käydään lataamassa akut ilmaiseksi. Ja sitten menoksi!

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Työ, urheilu, yhteiset harrastuspiirit sekä varusmiespalvelus ovat parhaita "kieliyliopistoja".

Myös kuristavia kielitaitovaatimuksia tulisi osaavasti höllentää. Kaukomaista ei ole helppoa suostutella veronmaksajia, jos astianpesijäksikään ei pääse ilman paikallista kielitaitoa.

Pandemian jälkeen väljennettiin kesäterassien lupakäytäntöä. Se rikastutti kaikki. Eikö vastaavaa voisi tehdä myös Turkuun sijoittuneiden maahanmuuttajien kielitaidon kohentamiseksi?

Ruotsalainen kansanpuolue on Turussa pitkälti kielipuolue. Jos se kannustaisi maahanmuuttajia yhtä tomerasti ruotsin oppimiseen kuin Tortinmäen teiden ja muiden kilpien kaksikielisyyteen, niin – "tacka mycket!"

Mikael Miikkola

valtuuston varapuheenjohtaja (ps)