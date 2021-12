Poliisi moitti Turun Sanomissa (7.12.) pyöräilijöiden ja skuuttaajien liikennekäyttäytymisessä erityisesti ajamista jalankulkijoille tarkoitetuilla alueilla. Toiseksi moitittiin pyöräilijöiden ymmärrystä koskien väistämisvelvollisuuksia suojateillä.

Tähän moittimiseen on varmasti aihetta ja poliisi toki suorittaa näin toimien tehtäviään. Pidän kuitenkin runsasta sakkojen jakamista jossain ansapaikassa vähän ylimitoitettuna ja vähän yksipuolisenakin toimintana. Ainakaan minä en ole huomannut, että esimerkiksi kääntyviin väistämisvelvollisuutensa laiminlyöviin autoilijoihin kohdistettaisiin vastaavia kampanjoita.

Syy siihen, että pyöräilijät ja skuuttaajat usein ajavat jalankulkuteillä on nähdäkseni se, että keskustan alueella on liian vähän ja liian sekavasti merkattuja pyöräteitä ja -kaistoja. Ainakaan minä en ohjeistaisi yli 12-vuotiasta lastani siirtymään ajoradalle Turun autoliikenteen sekaan.

Ongelma on siis tältä osin kaupunki- ja liikennesuunnittelun ongelma ja korjaantuu vasta kun pyöräteitä tai -kaistoja on tarpeeksi ja ne ovat turvallisia (vrt. esimerkiksi Saksa, Tanska).

Poliisi toki kiinnitti huomiota myös autoilijoiden väistämisvelvollisuuteen, mutta hieman oudolla tavalla lähtien syyllistämään niitä autoilijoita, jotka antavat tietä pyöräilijöille. Poliisin mukaan näin on syntynyt "käytäntö, että pyöräilijät menevät röyhkeästi minne haluavat ja autoilijat väistävät".

Haastateltu konstaapeli ei selvästikään itse pyöräile. Joka tapauksessa hänen kehotuksensa autoilijoille olla antamatta "liian helposti" tietä pyöräilijöille on hieman kyseenalainen, kun tiedetään, että liikenteessä liikkuu paljon myös pyöräileviä lapsia.

Myös konstaapelin argumentti siitä, että tällainen liian kohtelias tien antaminen johtaa peräänajotilanteisiin on jossain määrin ontuva. Yhtä hyvin sieltä voi etenkin pimeän aikana suojatielle tulla jalankulkija, jota onkin väistettävä. Jos siinä tulee peräänajoja ovat sekä nopeudet että etäisyydet vääriä.

Käytän itse kaikkia liikennevälineitä ja olen ilokseni huomannut, että yhteispeli pyöräilijöiden ja autoilijoiden välillä on selvästi parantunut. Pienellä jarrutuksella autoilija säästää pyöräilijän aika suurelta vaivalta, kun hänen ei tarvitse kokonaan pysähtyä ja nousta pois pyörän päältä. Toisaalta pyöräilijänä ja jalankulkijana luovun välillä itse etuajo-oikeudestani, jos liikennevirran sujuvuus sitä edellyttää.

On toki ymmärrettävää, että poliisi tarkastelee asiaa lainvalvojan näkökulmasta. Kun nyt liikennekäyttäytyminen on ainakin jossain määrin jo muodostunut toisenlaiseksi kuin mitä laki edellyttää, vihjaa se siihen suuntaan, että autoilijoiden lähtökohtainen etuajo-oikeus suojateillä pyöräilijöihin nähden voisi jo olla vanhettunutta lainkäytäntöä.

Kaiken kaikkiaan minusta liikenteessä suurin vastuu jo fysiikan lakien mukaan on niillä, jotka ajavat satojen kilojen painoisilla kulkuvälineillä ihan riippumatta siitä, mitä väistämissäännöt sanovat. Sitä paitsi autoilijoiden on suojateitä lähestyessään lähtökohtaisesti ajettava sellaisella nopeudella, että mahdollisen vaaratilanteen edellyttämä nopea pysähtyminen on mahdollista. 40–50 km/h ei ole sellainen nopeus.

Tämän asian tehovalvonta voisi ehkä olla tehokkaampaa poliisin resurssien käyttöä kuin nämä pyöräilijöihin kohdistuvat laajat kampanjat; ainakin jos tavoitteena on liikenneturmien vähentäminen.

Kaj Lahtinen

Turku