Keskustelu uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksesta sekä mahdollisesta kaikille yhteisestä oppiaineesta käy vilkkaana. Tämä kertoo aiheen tärkeydestä.

Keskustelua käydään kuitenkin liiaksi aikuisten maailmasta käsin. Koululaiset ja opiskelijat ovat lapsia ja nuoria, joita tulee kuunnella erityisesti heitä koskevissa asioissa. Sekä perustuslaki että YK:n lapsen oikeuksien sopimus edellyttävät lasten ja nuorten kuulemista ja vaikutusmahdollisuuksien turvaamista.

Opetuksen tulisi aidosti ja kunnianhimoisesti tukea perus- ja ihmisoikeutena turvattua lasten ja nuorten uskonnon ja omantunnon vapautta. Perusopetuksessa tarvitaan kaikille oppilaille yhdenvertaisesti yleissivistävää ja laaja-alaista tietoa eri uskonnoista ja muista katsomuksista sekä ymmärrystä niiden vaikutuksista niin yksilöiden, yhteisöjen kuin yhteiskunnankin tasolla.

Elämänkatsomustiedon opetuksen avaaminen luterilaisen ja ortodoksisen kirkon jäsenille on tärkeää yhdenvartaisuuden näkökulmasta, toisaalta uskonnon osuus elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmassa on hyvin pieni. Kouluopetuksen on mielekästä tukea uskontojen ja katsomusten välistä dialogia ja yhteisymmärrystä laajassa mitassa.

Kaikille oppilaille yhteinen katsomusaine voisi sisältää perustiedot eri uskonnoista ja katsomuksista. Yhteisessä oppiaineessa vahvistuisi eri uskonnoista ja katsomussuunnista tulevien oppilaiden vuoropuhelu ja keskinäinen ymmärrys.

Uskontoihin liittyvä tieto myös suojaa kasvavia uskonnollisilta ääri-ilmiöiltä, kuten radikalisaatiolta. Uskonnonopetus ja katsomuskasvatus ovat merkittäviä yhteiskuntarauhan rakentajia.

Pidämme tärkeänä, että uudistuksen yhteydessä tehtäisiin huolellinen lapsivaikutusten arviointi, jossa tarkasteltaisiin eri vaihtoehtoja sekä kuultaisiin myös lasten ja nuorten näkemyksiä. Yksi toteuttamisvaihtoehto olisi edellä mainittu kaikille yhteinen katsomusaine, jossa käsiteltäisiin uskontoja ja elämänkatsomuksia. Lisäksi voisi olla mahdollisuus saada syventävää opetusta omasta uskonnosta tai elämänkatsomuksesta.

Esa Iivonen

johtava asiantuntija

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Jarmo Kokkonen

johtaja

Kirkon kasvatus ja perheasiat/Kirkkohallitus