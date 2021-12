Heikki Kallio, Sakari Alhopuro ja Pekka Niemelä esittivät 28.11. Turun Sanomien puheenvuoropalstalla hämmentäviä väitteitä kaivoksia koskevasta lainsäädännöstä. Hämmentävin on ajatus, että ympäristövaikutusten arviointia ei oteta lainsäädännössä vakavasti. Kirjoittajat eivät perustelleet näkemystään, joten perusteluihin on mahdotonta vastata.

Kaivosteollisuuden kokemukset ympäristövaikutusten arvioinnista kertovat kuitenkin aivan eri tarinaa kuin kirjoittajat. Ainakin virkamiehet ottavat yva-prosessin niin vakavasti, että investointeja tekevillä yrityksillä on samanlainen tunne kuin Samuel Beckettin legendaarisessa näytelmässä Huomenna hän tulee. Siinähän pääosan näyttelijä odottaa jotain, mitä ei koskaan tule.

Kaivosyritykset joutuvat odottamaan erilaisia lupia jopa pieneen laajennukseen helposti viitisen vuotta. Uusimpien metallilöydösten matka löydöksestä kaivokseksi on kestänyt 20 vuotta.

Tuo muutos on monelta kaivosalan ulkopuoliselta jäänyt huomaamatta. Viranomaisten vaatimukset, teknologinen osaaminen ja varmasti myös yritysten asenteet ovat kehittyneet jopa viimeisen kymmenen vuoden aikana roimasti.

Kirjoittajat toteavat, että yhteiskunta kannustaisi vaurastumiseen ilman vastuuta tulevaisuudesta. Ainakaan kaivosteollisuutta ei kannusteta sellaiseen.

Kaivosyritykset on velvoitettu, aivan oikein, tekemään jo käynnistysvaiheessa mittavat suunnitelmat maiseman ennallistamisesta kaivoksen sulkemisen jälkeen. Lisäksi kaivokset tekevät vapaaehtoisia toimia monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Samoin kaivosyhtiöt asettavat huomattavat takuusummat siltä varalta, että kaivosyhtiö ajautuisi taloudellisiin vaikeuksiin.

Huoli kaivosjätteestä on toki ymmärrettävä, vaikka kirjoittajien mainitsema syanidisakka on perusteetonta pelottelua eikä ole totta. Kaivoksilla syntyy jätettä todellakin massiivisia määriä. Kyse on samalla raaka-ainereservistä, jota talouden kehittyessä voidaan käyttää korvaaman neitseellistä raaka-ainetta.

Jätteen hyötykäyttöön ja varastointiin on syntynyt monia uusia ratkaisuja, koska insinöörit, geoteknikot ja muut asiantuntijat ovat jo käyneet töihin, joihin kirjoittajat kannustavat. Jätteen hyödyntämiseen esimerkiksi rakennusalalla on tehty monenlaisia kokeiluja. On helppo ennakoida, että lähivuosina kaivosten jätteen hyödyntäminen kasvaa ilmiöksi.

Emme väitä, että kaivosten ympäristöosaaminen on saavuttanut lakipisteen, josta ei voi enää kehittyä. Se voi kehittyä ja sen pitää kehittyä. Väitämme kuitenkin, että osaaminen on kehittynyt hurjasti.

Kirjoittajat vertaavat kaivosteollisuutta työllistäjänä Turun seudulla toimiviin elintarvikeyrityksiin. Siksi on suorastaan pakko muistuttaa, että myös elintarviketeollisuus tarvitsee kaivoksia.

Kalkki on korvaamaton aine vedenpuhdistuksessa, lannoitteet saavat alkunsa kaivoksista ja elintarviketeollisuuden koneiden ja laitteiden rakentamiseen käytettävä ruostumaton teräs vaatii kaivoksia. Ilman kaivoksia Suomessa ei olisi ruokaa viidelle miljoonalle ihmisille.

Kaivosten yhteiskunnalliset hyödyt eivät tule ainoastaan noin 7000 työpaikan, verotulojen ja satojen miljoonien hankintojen muodossa. Kaivokset ovat koko suomalaisen mineraaliklusterin alkulähde. Lisäksi kaivokset ovat entistä tärkeämpiä, kun vihreä teknologia kaipaa yhä enemmän mineraaleja. Noista mineraaleista syntyy yhä kovempi taistelu, jossa Euroopan komissio pelkää EU:n syystäkin olevan heikoilla. Siksi komissio kuuluttaa vahvaa mineraalistrategiaa.

Suomenkin tulisi pohtia kaivosten ongelmien lisäksi myös sitä, mistä saamme mineraaleja parinkymmenen vuoden päästä. Jos lainsäädännöllä estetään malminetsintä ja uusien kaivosten synty, kestää suunnan muutos hädän hetkellä parikymmentä vuotta. Uusia kaivoksia ei avata yhtä nopeasti kuin maskitehtaita.

Pekka Suomela

Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja

Perniö/Espoo