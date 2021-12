Tähän päivään mennessä Euroopassa on kuollut koronavirukseen noin 1,4 miljoonaa ihmistä sen jälkeen, kun Ranskassa kirjattiin ensimmäinen eurooppalainen kuolemantapaus 15. helmikuuta 2020.

Syöpä aiheuttaa Euroopassa vuosittain 1,3 miljoonaa kuolemaa. Näistä 6 000 on lapsia. Lisäksi 2,7 miljoonan ihmisen elämä muuttuu joka vuosi pelätyn syöpädiagnoosin vuoksi. Heistä 35 000 on lapsia ja nuoria.

Koronaviruksella ja syövällä on paljon yhteistä. Molemmat sairaudet voivat vaikuttaa keneen tahansa, riippumatta ihmisen sosiaalisesta asemasta tai asuinpaikasta. Koronavirus ja syöpä eivät ole ensimmäisen ja toisen luokan sairauksia Euroopassa. Ne kulkevat käsi kädessä.

Syyskuussa 2020 Euroopan parlamentti asetti erityisvaliokunnan BECA:n tutkimaan, mitä Eurooppa voisi tehdä syövän voittamiseksi. Viimeisten vajaan kahden vuoden aikana tehty työ on auttanut määrittämään, kuinka syöpä voitaisiin nujertaa yhdistämällä jäsenmaiden voimat EU-tasolla.

Me EU-lainsäätäjät olemme laatineet mietinnön siitä, miten EU:n pitäisi edetä syöväntorjunnassa tästä eteenpäin.

Koronaviruspandemia on jo osoittanut yhteistyön edut terveysasioissa. Se on myös tehnyt näkyväksi kohtaamamme vaikeudet, pullonkaulat ja esteet.

Taistelu koronavirusta vastaan meidän oli aloitettava tyhjästä. Syövän torjunnasta EU:n terveydenhuoltojärjestelmillä on kuitenkin jo paljon enemmän tietoa ja kokemusta. Mitä voisimmekaan tehdä, jos yhdistäisimme kaiken tämän tiedon ja asiantuntemuksen. Koronaviruksen opetukset näyttävät, mitä ja miten Eurooppa voisi tehdä yhdessä syövän päihittämiseksi.

Syöpähoidot ja -lääkkeet ovat erittäin kalliita, varsinkin erittäin harvinaisten syöpätyyppien hoitoon tarkoitetut. Euroopan komission tulisi edistää eurooppalaista yhteishankintajärjestelmää, joka tekisi hoidoista edullisempia sekä potilaille että terveydenhuoltojärjestelmillemme. Yhteishankintajärjestelmää käytettiin myös koronarokotteiden hankinnassa.

EU edistää tasavertaisempaa lääkkeiden saatavuutta, ja sen on rohkaistava läpimurtoinnovaatioihin – aivan kuten tehtiin koronarokotteiden kohdalla.

EU voi myös vaikuttaa syövän ennaltaehkäisyyn sekä varhaiseen diagnosointiin ja hoitoon tukemalla tutkimusta rakennerahoituksella, Horisontti Eurooppa -ohjelman 95,5 miljardilla eurolla. EU voi myös purkaa niitä tiedon- ja datankulun esteitä, jotka nyt hidastavat tutkimusta harvinaisten syöpien hoidosta.

Uuden eurooppalaisen terveysdata-avaruuden luominen voisi auttaa pelastamaan lasten henkiä kannustamalla tutkijoita ja lääkeyrityksiä investoimaan erityisesti lapsille tarkoitettuihin lääkkeisiin. Parhaan, kohdennetun hoidon saamiseksi jokaisessa jäsenmaassa tulee olla eurooppalainen osaamiskeskus syöpää sairastaville lapsille ja nuorille.

Koronaviruskokemus on lisäksi osoittanut, että maiden rajat ylittävä hoitoyhteistyö voi vaikuttaa ihmishenkien pelastamiseen. Syöpäpotilaiden hakeutumista hoitoon toisessa EU-maassa on helpotettava. Terveydenhuoltojärjestelmien on voitava siirtää potilaat sairaalaan, josta löytyy parhaat hoidot. EU:n jäsenvaltioissa on oltava samat lupa- ja korvaussäännöt.

Euroopan olisi myös tuettava palliatiivisen hoidon tutkimusta ja tarjottava foorumi, jolla voidaan vaihtaa parhaita käytäntöjä palliatiiviseen hoitoon. Syöpäpotilaiden elämänlaadun parantaminen ja heidän hoitajiensa tukeminen edellyttävät EU:lta yhteistä ponnistelua. EU:ssa ketään ei myöskään saa syrjiä pelkästään sillä perusteella, että henkilöllä on menneisyys syöpäpotilaana, esimerkiksi vakuutuksen saamisessa.

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä asioista, joihin Eurooppa voi vaikuttaa.

Euroopan parlamentti on työstänyt tapoja syöpäpotilaiden auttamiseen riippumatta siitä, missä jäsenvaltiossa he asuvat. Tällä hetkellä Euroopassa on syövän hoidossa ensimmäisen ja toisen luokan kansalaisia: Itä-Euroopassa syöpäpotilailla on 30 prosenttia pienempi mahdollisuus selviytyä länsieurooppalaisiin potilaisiin verrattuna. EU-lainsäätäjinä haluamme varmistaa, ettei syövän torjunta ja hoito riipu sosiaalisesta asemasta tai maantieteestä.

Eurooppa voi yhdistää voimansa, tietämyksensä ja rahansa. Tämä edellyttää 27 jäsenvaltion poliittista tahtoa. Euroopan parlamentin tavoin Euroopan päämiesten on oltava yhtä mieltä siitä, että Eurooppa voi voittaa syövän yhdessä sen sijaan, että taistelisimme erillään.

Euroopan parlamentissa toivomme, että 27 terveysministeriä eivät pistä päätään pensaaseen, vaan ottavat tehtävän vastaan samalla poliittisella tahdonvoimalla kuin millä syöpäpotilaat taistelevat päivittäin elämästään kaikkialla Euroopassa.

europarlamentaarikot

Sirpa Pietikäinen

Cindy Franssen

Euroopan parlamentin EPP-ryhmästä