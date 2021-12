Tieteentekijät kunnioittavat yleensä toisten oppiaineiden ja niiden tutkijoiden asiantuntijuutta. Kukaan ei voi tietää kaikkea. Silti aika ajoin media antaa tilaa tieteentekijöille, jotka astuvat oman asiantuntijuudensa ulkopuolelle ja todennäköisesti tahattomasti osoittavat asiantuntijuutensa rajat.

Tiistaina 30.11.2021 Esko Valtaoja kirjoitti Turun Sanomissa “sanamagiasta” tavalla, joka antoi epätarkan kuvan kielestä uskonnollisissa viitekehyksissä. Myös uskonnollisissa yhteyksissä sanoilla on merkityksensä juuri ja vain kontekstissa, asiayhteydessään.

Kun puhutaan uskontoperinteiden sanoista, joita on varottu lausumasta turhaan, kyse on ollut järjestyksen ylläpitämisestä. Muinaiset suomalaisten esi-isät ja varhaiset juutalaiset eivät karttaneet sanoja “Ohto” ja “JHWH”, koska ne olisivat loukanneet jotain ihmistä tai koska niillä olisi luokiteltu jotain ihmisryhmää. Asian pyhyys liittyi maailmankuvan ja -järjestyksen ylläpitämisen toimintaan.

Juutalaiset ajattelivat jumalansa pyhän nimen, jota merkitään kirjaimilla JHWH, kuvaavan tämän olemusta ja sen turhaa lausumista piti karttaa. Kun esimerkiksi Toorasta luettiin kyseinen nimi, sen tilalla lausuttiin joku muu jumalan nimi, kuten “Adonai” tai “Elohim”, joiden vokalisaatio kirjattiin myöhemmin kirjaimien yhteyteen. Näin nimet “Jahve” tai “Jehova” ovat perua tuosta kiertoilmaisusta. Sen sijaan pyhän nimen tilalla ei käytetty sanaa “tetragrammaton”, kuten Valtaoja vihjaa, vaikka käsitteellä myöhemmin onkin viitattu pyhään nimeen muissa yhteyksissä.

Nykyisen Suomen alueen muinaisuskoon kuului metsän kunnioitus ja ihmisen sekä luonnon välisen tasapainon turvaaminen. Siksi esimerkiksi metsästämään lähtiessä suoritettiin rituaaleja ja karhunpeijaisten ajateltiin turvaavan metsän suurimman olion matkan eteenpäin ilman ylimääräistä kaunaa kaatajilleen. Karhun pyhä nimi “Ohto” olisi turhaan mainittuna kutsunut tämän ihmisten luokse ja horjuttavan tasapainoa. Siksi käytettiin muita nimityksiä, kuten “Karhu”.

Valtaoja pyrkii luomaan “n-sanasta” samanlaisen pyhän nimen, vaikka yhtäläisyyksiä niissä tai niiden käytössä on vaikea nähdä. Siinä missä edellä mainittuja sanoja ei lausuttu kosmologisen järjestyksen ylläpitämiseksi ja toiseuden kunnioittamiseksi, “n-sanaa” ei lausuta ihmisten välisen tasa-arvoisuuden kunnioittamiseksi.

Tosi on, että mustaa tarkoittavaa n-sanaa käytettiin aikoinaan myös muussa kuin Afrikasta tuodun orjuuden kontekstissa. Siitä huolimatta myös Suomessa sanaa on käytetty luokittelemaan ihmisiä toisiksi ja toisarvoisiksi, yleisemmin sanottuna rasistisessa funktiossa, jo alkuajoista lähtien. Sanayhdistelminä suomen kielessä tunnetaan historiallisesti myös esimerkiksi “toimisto-n”, jolla osoitettiin työpaikan hierarkiaa ja tietyn aseman alemmuutta muihin nähden. Kyse ei ole koskaan ollut neutraalista sanasta.

Kun nyt monet ovat syystä huomauttaneet sanan rasistisuudesta ja vaatineet sanan poistamista yleisestä kielenkäytöstä, ovat jotkut kokeneet tarpeelliseksi puolustella sen oletettua ei-rasistisuutta.

Sanan yleisen käytön kieltämisen taustalla on loukkaamisen ja luokittelun vähentäminen, ei sanan pyhä tai tabu luonne. Sanan lausuminen ei uhkaa sen kieltäjien maailmankuvaa, vaan päinvastoin vahvistaa sitä epätasa-arvoista maailmaa, jota he haluavat muuttaa tasa-arvoisemmaksi. Siksi se herättää tunteita. Valtaosin kaikki tietävät sanan historiallisuuden, eivätkä ole sitä historiallisissa konteksteissa kieltämässä. Sana kuuluu heidän mukaansa historiaan, ei nykypäivän yleiskäyttöön.

Sen sijaan, että puhuisimme harhaanjohtavasti n-sanan kieltäjien sanamagiasta, voisimme kysyä, miksi sana on tärkeä niin monelle, jotka eivät koe olevansa “mustia”. Onko sanasta muodostumassa heille pyhä, jonka kieltäminen murentaa heidän maailmankuvansa? Todennäköisempää on, että muutos on aina vaikeaa, varsinkin jos se muutos osoittaa oman kulttuurin häpeällisen kohdan, jota ei tiedetä tai haluta myöntää.

Teemu T. Mantsinen

Filosofian tohtori

Turun yliopiston uskontotieteen tutkija