Joku kysyi kuulemma kerran edesmenneeltä arkkipiispaltamme, Martti Simojoelta, miksi kirkko on. Hän vastasi siihen, että kirkko on siksi, että kerran on kuoltava. Toisin sanoen, kuoleman jälkeen on vain kaksi tietä: joko iankaikkiseen elämään tai iankaikkiseen kuolemaan. Kirkon tehtävänä on opettaa tie pelastuksen kautta elämään.

Vietimme 24.10. uskonpuhdistuksen muistopäivää. Mitä ajattelisikaan Martti Luther astuessaan tänä päivänä nimeään kantavaan kirkkoon? Monenkirjavat ”poikkitaiteelliset” esitykset ovat saaneet vähin äänin jalansijaa siellä, missä pitäisi olla jumalanpalveluksen nimellä kulkevaa toimintaa.

Eivät elokuvat ja oopperaesitykset kuulu kirkkoon. Kyllä Turusta löytyy pieniä teattereita, puhumattakaan Logomosta, jossa tällaisia esityksiä voisi järjestää.

Jeesus itse sanoi, että hänen isänsä huonetta on kutsuttava rukoushuoneeksi.

Missä ovat ne vastuunkantajat, jotka huolehtisivat siitä, että kirkkolakia ja järjestystä noudatettaisiin? Mitä siis sanotaankaan kirkkojärjestyksen14:2 pykälässä: ”Uusi kirkko on vihittävä Jumalalle pyhitetyksi huoneeksi. Kun kirkko on vihitty, sitä saa käyttää vain sen pyhyyteen soveltuviin tarkoituksiin.”

Voiko tätä sen selvemmin ilmaista?

Kirkon tehtävä ei ole huolehtia ihmisten kulttuuritarpeista vaan hoitaa sitä tehtävää, johon se on vihitty. Tähän Jumala on sen tarkoittanut eikä hän ole aikojen kuluessa sitä miksikään muuttanut.

Puolalaisen kirjailijan Henryk Sienkiewiczin romaanissa Quo vadis on sen loppuosassa kuvitteellinen tapahtuma: Apostoli Pietari kohtaa Jeesuksen, joka kulkee poispäin kirkosta ja hän kysyy kummissaan: Quo vadis, Domine? (Minne menet, Herra). Minkälaisen vastauksen saisimme tänä päivänä?

Tuula Okkola