Turun perusopetuksessa eli luokka-asteiden 1–9 opetuksessa noin 1 600 opetus- ja kasvatustyön ammattilaista huolehtii päivittäin noin 13 000 oppilaan koulunkäynnin sujumisesta.

Oppilaiden yleinen pahoinvointi, häiriökäyttäytyminen ja väkivaltatilanteet ovat lisääntyneet huolestuttavasti. Näistä aiheutuu merkittäviä riskejä myös henkilöstön turvallisuudelle, työkyvylle ja jaksamiselle.

Apukeinona Turun kaupungin tulisi tarjota jokaiselle perusopetuksen työntekijälle ns. Mapa-täydennyskoulutusta, jossa painopiste on vuorovaikutuksellisten, ennakoivien menetelmien käytössä aggressiivisen henkilön kohtaamisessa. Ensi askelia on otettu erityiskouluissa, mutta vain noin 10 prosenttia työntekijöistämme on saanut mahdollisuuden Mapa-kouluttautua.

Oppilaiden ja perheiden tukipalveluja ei ole riittävästi suhteessa häiriökäyttäytymisen määrään. Toivottavasti soten myötä kouluista ei tule oppilashuollollisten tukipalvelujen osalta keikkapaikkoja, joissa oppilaiden ongelmiin ei ehditä perehtyä ja pitkäaikaisempaa seurantaa tukitoimien riittävyydestä ei ole mahdollista tehdä.

Ryhmäkoot ovat usein liian suuria. Erityistä tukea vaativia oppilaita voi olla ryhmissä jopa puolet. Nykypäivän koulussa oppilaiden ongelmat ovat hyvinkin erilaisia ja usein vakavampia kuin vielä kymmenen vuotta sitten.

Jokaisessa koulussa tulisi ottaa käyttöön oppilaiden maksimimäärä. Lisäksi kaikissa luokkatiloissamme tulisi olla ovien vierellä ilmoitettuna lattianeliöihin ja ilmanvaihtoon suhteutettu käyttäjämäärämaksimi, aivan kuten muissakin julkisissa tiloissa.

Viime vuosina lisääntynyt turha byrokratia tulee poistaa. Opettajien ja koulunkäynninohjaajien tulisi voida keskittyä oppilaiden kasvatukseen ja opetukseen erilaisten lomakkeiden täyttämisen sijaan.

Turun kaupungin tulisi ryhtyä perusasioihin palaamisen edelläkävijäksi muun maan toimista huolimatta.

Koulujen siivousta on kilpailutettu ja karsittu koko 2000-luvun ajan. Tästä on koitunut pelkkää haittaa. Rakennamme ja saneeraamme rakennuksia vuosittain kymmenillä miljoonilla ja samalla alimitoitetun ja riittämättömän siivouksen myötä rakennukset rapistuvat pikatahtia. Tästä seuraa sairasteluja, poissaoloja, viihtymättömyyttä ja motivaation laskua.

Myös kiinteistöhuoltopalvelut kaipaavat kipeästi palvelu- ja laatutason nostoa.

Työterveyshuollon palvelut toivottavasti paranevat ja laajenevat 1.1.2022, kun Turun kaupungin työterveyshuolto fuusioituu Länsirannikon Työterveyteen. Henkilöstön työuupumusta ja muita työntekoon liittyviä haasteita tulisi pystyä ratkaisemaan selvästi nykyistä tehokkaammin. Jälkikäteen on liian myöhään.

Näitä ongelmia Turun kaupungin päättäjien tulisi pyrkiä korjaamaan. Henkilöstön työhyvinvointi sekä työssä jaksaminen kohenisivat, saavutetut hyödyt siirtyisivät edelleen oppilaille ja Turku kehittyisi taas entistä paremmaksi kaupungiksi.

Henkilöstön edustajana olen käytettävissä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Mika Raitio

työsuojeluvaltuutettu

Turun kaupungin perusopetus