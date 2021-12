Otsikon kysymys saattaa tuntua hieman oudolta; ihmisethän tietävät ja tiedostavat ilmastoa koskevat vaatimukset, muun muassa että liikenteestä aiheutuvat päästöt tulee puolittaa vuoteen 2030 mennessä ja nämä päästöt aiheutuvat fossiilisista polttoaineista, joten miksi tulisi olla kiinnostunut fossiilisten polttoaineiden huoltovarmuudesta?

Merkittävä osa yhteiskunnan toiminnasta perustuu liikenteeseen ja liikkumiseen. Mikäli liikenne polttoainepulan tai jonkin muun syyn vuoksi hankaloituu, olemme suurissa ongelmissa.

Suomen huoltovarmuuden erityislainsäädännössä on määritetty, että "raakaöljyn ja öljytuotteiden maahantuoja on velvollinen varastoimaan tuotteita siten, että määrä vastaa edellisen vuoden kahden kuukauden nettotuontia".

Raakaöljyn tuontikuljetusten tilanne 2021 marraskuussa oli seuraava: Kuljetuksista huolehtivat edelleen m/t Mastera ja m/t Stena Arctica, jotka ovat melko ikääntyneitä. Mastera on tulossa lastissa Primorskista Porvooseen. Alus on ruotsalaispankin omistama ja purjehtii Norjan lipun alla.

Stena Arctica on tulossa vajaassa lastissa Tanskasta Fredericiasta Porvooseen. Alus on Clacia Ltd. -yhtiön omistama ja purjehtii tällä hetkellä Suomen lipun alla.

Heinäkuussa 2019 Navigator Magazine kertoi Energiayhtiö Neste Oyj:n tilanneen Masteran ja Stena Arctican korvaavat tankkerit Hyundai Heavy Industries -laivanrakennusyhtiöltä (HHI) Koreasta. Noin 140 miljoonaa dollaria maksaneet alukset valmistuvat vuonna 2021.

Tyypillisesti kun laiva tilataan tilaaja kertoo, mitä on tilattu, hieman täsmällisemmin kuin Navigatorissa vuonna 2019 oli kerrottu. Edelleen asiasta, tilatuista tankkereista, ei ole näkynyt mitään tietoa.

Hieman kummastusta herättää tieto, joka on nähtävissä korealaisen HHI-yhtiön sivuilla. Ensimmäisen laivan nimi on m/t Jaarli, telakan rakennusnumero oli 3143 ja se on luovutettu syyskuussa 2021. Toinen laiva on nimeltään m/t Jatuli ja sen rakennusnumero on 3144 ja se luovutetaan tammikuussa 2022, mutta asiaa ei ole uutisoitu Suomessa.

Jaarli on tulossa Eurooppaan, ensimmäinen satama on Milford Haven UK Port, arvioitu saapumisaika 30.11. yöllä (Vessel Tracking).

Tilastokeskuksen tiedot energialähteiden osuudesta Suomen energiakulutuksessa vuonna 2019 osoittavat, että fossiilisten polttoaineiden osuus oli suurin, 35 prosenttia.

Meidän olisi syytä tietää tarkasti, miten tästä osuudesta ja sen muutoksesta huolehditaan.

Hannu Lehtonen

Kaarina