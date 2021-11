Puhelin tuuttaa varattua, ystävällinen miesääni ilmoittaa, että palvelussa on ruuhkaa, kehottaa ottamaan yhteyttä verkossa ja puhelu katkeaa siihen. Ei mahdollisuutta puhua kenellekään, ei edes tilaisuutta jättää yhteystietoja vastaajaan ja toivoa takaisinsoittopalvelua.

Liian moni ei saa tällä hetkellä uusittua lääkereseptiään ja liian moni jättää ei-kiireellisen vaivan tutkituttamatta.

Tämä heikentää syövän, muistisairauksien ja monen muun etenevän sairauden varhaista diagnoosia ja potilaan mahdollisuuksia parantua tai hoitaa oireitaan asianmukaisesti.

Ne, joilla on pääsy verkkopalveluun, törmäävät seinään myös siellä. Aikoja ei ole tarjolla lainkaan.

Tässä kohtaa paremmin toimeentulevalla on mahdollisuus soittaa yksityiselle puolelle ja varata haluttu aika. Kaikilla ei kuitenkaan ole tähän taloudellisia mahdollisuuksia, mikä lisää terveydellistä eriarvoisuutta ja sitä kautta heikentää heikommassa taloudellisessa asemassa olevien mahdollisuuksia osallistua työelämään ja yhteiskuntaan.

Hoitoon pääsystä säädetään terveydenhuoltolaissa. Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee hoitoon pääsyn määräajat seuraavasti: ”Ensiapuun ja kiireelliseen hoitoon on päästävä heti potilaan asuinpaikasta riippumatta. Kiireellistä hoitoa varten terveyskeskuksissa ja sairaaloissa on päivystysvastaanotot. Kiireetöntä hoitoa tarjotaan kunnan asukkaille terveyskeskuksissa. Hoitoon pääsylle on taattu tietyt määräajat.”

Määräaika kiireettömien tapauksiin STM:n mukaan on seuraava: ”Arkisin terveyskeskuksen aukioloaikana sinne on saatava välittömästi puhelinyhteys tai sinne on voitava mennä käymään.”

Pikainen vilkaisu Turun terveysasemien yhteiseen ajanvaraukseen antaa vaihtoehdoiksi ainoastaan verkkopalvelun ja yhteisen numeron ajanvaraukseen. Terveyskeskuksessa voi mennä varaamaan ajan myös suoraan tiskiltä, mutta missään ei ole tietoa siitä.

Vaikka siitä olisi tietoa saatavilla, monella ei ole mahdollisuuksia päästä terveysasemalle elämäntilanteen, varallisuuden ja huonon kunnon vuoksi. On kohtuutonta vaatia sairastunutta henkilöä lähtemään terveyskeskukseen pelkän ajanvarauksen vuoksi. Lisäksi ei ole tarkoituksenmukaista, että terveyskeskuksissa olisi ulos asti kiemurtelevia ajanvarausjonoja. Tämä tilanne kuormittaa iltaisin päivystystä, jossa jonotusajat voivat olla todella pitkiä.

Terveydenhuolto on ihmisoikeus ja tasa-arvokysymys. Jokaisen on päästävä käyttämään terveyspalveluja tarvittaessa, myös liikuntarajoitteisten, vanhusten, vähävaraisten ja sairaiden. Sote-uudistuksen tärkein tavoite on taata oikea-aikainen hoitoon pääsy kaikille, aina tarvittaessa.

Janna-Riia Koivu

sairaanhoitaja, valtiotieteiden kandidaatti (VTK)

(vihr)

Elena Svahn

ekonomi, valtiotieteiden väitöskirjatutkija

(vihr)