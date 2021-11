Miksi haluat ostaa sen? Oletko tullut ajatelleeksi, kuka ajattelee sinun aivoillasi? Menetkö nyt kauppaan siksi, että joku saa sinut ”tietämään”, että sinun perheesi joulu tulee kaupasta? Vaikka monelle siinä niin käykin, sinulle ei tarvitse käydä niin.

On hienoa, että joulu saa meidät tahtomaan hyvää kaikille. Liikemaailma on osannut hyödyntää tätä tahtoa ja sillä johtaa niin monet harhaan.

Tämä tarkoittaa sitä, että kun kaikki uusi kuitenkin heti vanhenee, on liikemaailman lääke siihen ostaa aina vain uusi, mitä hyvänsä. Siitä saa sen kemiallisen aivoreaktion, joka meitä johtaa harhaan, koska tällä ei ole mitään muuta päämäärää kuin että osta osta.

Monella on jo niin paljon liikaa ja liikaa on hankittu lapsillekin, jotka tahtovat taas omilleen tarjota samaa.

Jos pitää ostaa, osta lapselle, joka ei muuten saa mitään, kun huoltajalla ei ole varaa. Osta lapselle, joka jossain päin maailmaa on kärsimässä sellaista puutetta, jota me emme edes pysty ymmärtämään kaiken tämän tavaran keskellä.

Nyt on alkamassa joulumielen aika. Sen antaminen on kaikki saamista. Sitä antakaamme.

Tulee niin tavattoman hyvä mieli, kun laittaa vaikka vain pikku summia jonnekin keräyksiin, jotka menevät suoraan sinne, missä pienikin summa on ratkaisevan suuri apu.

Suurin joululahja taitaa olla se, jos päätät ottaa jostakin kummilapsen. Siitä saattaa seurata vaikutus, joka voi jatkua vuosisatoja.

Yhdessä vietetty aika ja yhteiset tekemiset ja auttamiset luovat joulumieltä, joka ei vanhene käytössä. Huomataan toisemme. Viedään lapset ulos lumeen ja luontoon. Siellä se vanhakin taas nuortuu.

Laita kortti, vie lämpimäinen tai soita ja kysy, mitä mahtaa kuulua, kun sitä vain jostain kumman syystä ei ole tullut tehtyä.

Älä osta sitä nyt. Saat sen kyllä sieltä toistekin.

”Niin moni kallis mennyt on”, koskaan ei anna toista tilaisuutta. Nyt on alkamassa joulumielen aika. Sen antaminen on kaikki saamista. Sitä antakaamme. Siinä on sitä joulun sanomaa. Iloista oikean joulun odotusta!

Veikko Harala