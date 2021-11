Käynnissä on koulujen kolmas lukuvuosi koronapandemian keskellä. Oppivelvollisuus on laajentunut toiselle asteelle ja lukioissa on otettu käyttöön uusi opetussuunnitelma.

Kouluissa on vastattu haasteisiin vaikeissa ja epävarmoissa tilanteissa. Opetus on järjestetty koronaturvallisuuden vaatimusten paineissa ja tarvittaessa etäopetuksessa.

Kouluilla on organisoitu maskeja, käsidesejä, erillisiä tiloja, ruokajakelua, välitunteja ja useita muita koronaturvallisuutta parantavia toimia. Opiskelijan tai opettajan sairastuminen on saattanut altistaa opetusryhmiä ja koulun toiminta on voinut muuttua yhdessä yössä tai viikonlopussa suunnitellusta.

Valtakunnan, alueellisen ja paikallisen tason ohjeistus on valunut kouluarkeen vaihtelevalla nopeudella. Opettajat, oppilaat ja huoltajat kääntyvät aina ongelmissaan ensin koulun rehtorin puoleen.

Rehtori vastaa koulun turvallisuudesta ja toiminnasta. Rehtorit ovat parhaansa mukaan hakeneet maskeja, tilanneet käsidesejä, jakaneet opetusryhmiä ja pitäneet parhaansa mukaan huolta koko työyhteisöstä. He ovat olleet kouluissa voimavara, jolla lasten ja nuorten koulupolkua on turvattu poikkeuksellisina aikoina.

Lähes jokainen rehtori on ollut epidemian aikana tavoitettavissa 24/7 ja useat ovat joutuneet järjestämään iltaisin tai viikonloppuisin poikkeuksellista koulupäivää, jotta arjesta voidaan selvitä. Kun syyslukukauteen lähdettiin, uutisvälähdyksissä näkyi rehtoreita maskivuorten keskellä, kun muu koulun väki vielä valmistautui tulemaan kouluun odottaen kaiken olevan valmiina.

Rehtorien jaksaminen ja hyvinvointi on uhattuna. Jos rehtori uupuu, ei koulukaan voi hyvin kovin kauaa. Kouluissa tarvitaan lisää vastuunkantajia, joille työtaakkaa voi jakaa. Uusia tehtäviä ei voi poikkeustilanteissakaan kaataa kouluihin, jos niille ei osoiteta tekijäksi ketään muuta kuin rehtori.

Kunnissa laaditaan ensi lukuvuoden talousarvioita uusien kuntapäättäjien päätettäviksi. Nyt on erinomainen tilaisuus panostaa lapsiin ja nuoriin lisäämällä kouluihin avustavaa henkilöstöä. Rehtorien työajan käyttö tukipalveluihin ei ole taloudellisesti järkevää.

Kimmo Laitinen

rehtori

Lounais-Suomen rehtorit ry:n puheenjohtaja