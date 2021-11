Asioin pankissa erään vanhuksen puolesta. Tiesin, että pankki on auki vain maanantaisin ja torstaisin klo 9.30–12, joten menin paikalle noin klo 11.20 kuvitellen, että aamupäivän mahdollinen ruuhka olisi jo ohi.

Kuinka väärässä olinkaan! Pankkisalissa jonotti 14 henkilöä, joita palveli yksi virkailija. Salissa oli lähes mahdotonta noudattaa turvavälejä. Vaihdoin seisomapaikkaa kolmesti. Puoli kahdeltatoista jonottajia oli jo 18.

Kun vuoroni tuli, sanoin virkailijalle, että tilanne on sietämätön, myös hänen kannaltaan. Hän palveli minua ystävällisesti ja asiantuntevasti – kuten aina – ja totesi jossain vaiheessa, ettei tällaista ruuhkaa yleensä ole. Toivon todella, ettei ole.

Teen töitä vanhusten parissa ja tiedän, miten vaikeata, usein mahdotonta, heidän on käyttää nettiä tai edes puhelimessa painaa jotain näppäintä automaatin kehotuksen mukaan. Kuinka he pystyisivät edes yrittämään ajanvarausta?

Jonotusajat ovat lisäksi tuskallisen pitkiä, ja jonotus maksaa. Tässä kohtaa tulee mieleen, onko vanhuksen kännykkäliittymä hänelle sopiva? Operaattoritkin rahastavat mielellään ja myyvät esimerkiksi nettiliittymiä ihmiselle, joka ei ole koskaan edes koskettanut tietokonetta.

Olen omin korvin kuullut, miten vanhus yrittää puhua automaattinauhoitukselle, ja on ymmällään, kun ei saa vastausta.

Olen myös nähnyt huonosti liikkuvan vanhuksen seisovan huterin jaloin pankin ovella ja yrittävän avata lukittua ovea.

Osalla toki omaiset tai ystävät hoitavat pankkiasiat. Kaikilla vain ei ole lainkaan omaisia tai nämä asuvat kaukana.

Iso osa vanhusväestöstä ei osaa tai jaksa selvittää, millainen palvelukokonaisuus olisi hänelle paras, joten he maksavat välillä useitakin euroja per lasku tai käteisnosto. Samoin he maksavat pankkikortistaan koviakin kuukausimaksuja.

800 euron eläkkeestä voi helposti mennä kymmenen euroa kuukaudessa erilaisiin maksuihin.

Minkäs teet? Nämä ihmiset ovat vähän tyytyväisiä, eivätkä nouse kapinaan, vaan miettivät kuumeisesti, ostaisiko ruokaa vai lääkkeitä, kun molempiin eivät rahat riitä. Viimeiset päivät ennen eläkepäivää ovat välillä todella pitkiä.

Pankit tarjoavat kyllä auliisti sijoitusneuvoja. Kuka tarjoaa neuvoja järkeviin ja mahdollisimman edullisiin palvelusopimuksiin?

Nämä yhteiskuntamme ikääntyneimmät jäsenet ovat rakentaneet meille tämän hyvinvointiyhteiskunnan, ja mielestäni he ansaitsevat parasta palvelua.

Paula Nordström

(vihr)

Lohja