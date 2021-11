YK:n ilmastokokouksessa COP26:ssa Glasgow:ssa puhuttiin ja luvattiin paljon Maapallon pelastamiseksi ympäristötuholta, mutta karu totuus on, että valtiot tekevät todellisuudessa tietoisesti juuri päinvastoin.

Uunituore raportti osoittaa, että Amazonin sademetsien ryöstöhakkuut ovat viimeisen vuoden aikana lisääntyneet huimat 22 prosenttia edellisiin 15 vuoteen verrattuna!

Samoin Maapallon väkiluku lisääntyy räjähdysmäisesti, keskimäärin 83:lla miljoonalla henkilöllä vuodessa eli kasvuvauhti on 1,05 prosenttia, kun Maapallon väkiluku on nyt 7,9 miljardia.

Yksikään puhuja ei ehdottanut mitään käytännön toimia Maapallon väestönkasvun rajoittamiseksi.

Ryöstöhakkuiden johdosta Maapallon kaikista sademetsistä on tulossa erittäin nopeasti Saharan kaltaisia, käytännössä täysin kuolleita aavikoita.

Maapallon pinta-alasta 71 prosenttia on suolaisen veden peitossa. Vain kolme prosenttia Maapallon vedestä on makeaa, juomakelpoista vettä. Ja jäljelle jäävästä 29 prosentin pinta-alasta vain pieni osa on asumiskelpoista, kun otetaan huomioon asumiskelvottomat aavikot, vuoristot ja jäätiköt.

Nykyisellä ympäristö- ja väestöpolitiikalla sekä aika että tila loppuvat Maapallolta erittäin nopeasti.

Stig Fröberg

fyysikko