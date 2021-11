Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää vietetään tänään 25. marraskuuta. Päivä aloittaa kaksi viikkoa kestävät oranssit päivät, joiden on tarkoitus nostaa sukupuolittunutta väkivaltaa ja sen yleisyyttä esiin.

Naisiin kohdistuva väkivalta on saanut perinteisten tekotapojensa rinnalle teknologisen kehityksen myötä myös uusia muotoja. Naiset kohtaavat yhä enemmän digitaalista väkivaltaa erilaisissa pikaviestiohjelmissa ja sosiaalisen median alustoilla.

Karkeasti digitaalinen väkivalta määritellään älylaitteiden, sosiaalisen median ja muun digitaalisen teknologian kautta tapahtuvaksi väkivallaksi ja häirinnäksi. Se voi olla seksuaalista häirintää tai hyväksikäyttöä, vainoa ja häpäisemistä tai esimerkiksi kumppanin sosiaalisen median kontrollointia.

Digitaaliseen väkivaltaan ja häirintään puuttumisen haasteena on sen vaikea tunnistettavuus.

Plan International Suomen kyselytutkimuksen mukaan 42 prosenttia 15–24-vuotiaista tytöistä ja nuorista naisista on joutunut häirinnän kohteeksi sosiaalisessa mediassa, ja lähes kaikilla tytöillä on verkkohäirinnästä jotain kokemuksia. Lisäksi verkkoväkivaltaa koskevan "Free to be online?" -tutkimuksen mukaan maailmanlaajuisesti yli puolta tytöistä on häiritty tai hyväksikäytetty verkossa.

Ilmiöön on vihdoin herätty. Nyt on tärkeää muistaa, että jokainen meistä voi omalla toiminnallaan muuttaa tilannetta valoisammaksi.

Naisiin kohdistuvan verkkoväkivallan poistaminen ja turvallisten digitaalisten tilojen luominen on yksi Suomen painopisteistä viisivuotisessa UN Womenin käynnistämässä Generation Equality -kampanjassa. Vuodelle 2026 on tavoitteena saada teknologiayritykset ja valtiot edistämään poliittisia päätöksiä verkkohäirinnän ja syrjinnän estämiseksi. Lisäksi teknologian toimijat haastetaan toteuttamaan ratkaisuja verkkohäirinnän kitkemiseksi.

Myös Naisten Linja on ottanut asian omakseen. Turv@verkko-puhelimeen ja chattiin voi ottaa yhteyttä, mikäli haluaa keskustella digitaalisesta väkivallasta tai verkkohäirinnästä.

Tunnistamalla ilmiön ja puhumalla siitä ääneen tuomme ongelmat esiin. Sen myötä niihin voidaan myös konkreettisesti puuttua.

Laura Ylikoski, Meri Leino, Petra Nikula

UN Women Suomi Turunmaan paikallistoimikunta