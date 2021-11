Lääketieteen opiskelijat on keskitetty Suomessa viiden yliopistosairaalan alueella ja suuri osa koulutukseen sisältyvästä harjoittelusta tapahtuu näissä sairaaloissa.

Tällä hetkellä opetusministeriö rahoittaa lääketieteen opetusta, mutta myös osa yliopistosairaalan rahoituksesta menee lääketieteilijöiden kliiniseen opetukseen eli potilastyön harjoitteluun.

Lääketieteen opiskelijat eivät henkilökohtaista ohjausta yleensä saa, vaan joutuvat tyytymään isossa ryhmässä saatavaan opetusvastaanottoon tai muiden työn seuraamiseen. Hyvällä tuurilla voi toki itsekin päästä tekemään vaikka mitä, jos vastaanottoa pitävä lääkäri on suopealla tuulella ja ehtii ohjaamaan normaalin vastaanottoajan puitteissa.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana lääketieteen opetuksen määrärahat ovat kutistuneet ja opiskelijamäärät kasvaneet, eikä potilaiden määrä yliopistosairaaloissa ole lisääntynyt samassa suhteessa. Tästä syystä harjoituspotilaiden määrä opiskelijaa kohden on vähentynyt.

Sairaanhoitajaopiskelijoiden tilanne on jokseenkin sama, mutta se on ratkaistu eri tavalla. Jokainen opiskelija on edelleen velvollinen suorittamaan tietyn määrän harjoittelua valmistuakseen. Hoitajaopiskelijoille järjestelläänkin harjoittelupaikkoja ympäri maakuntia. Ammattikorkeakoulut myös maksavat usein harjoittelutukea opiskelijan vastaanottavalle yksikölle. Tätä tukea perustellaan sillä, että ohjaamiseen menevä aika on pois muusta työajasta.

Vastaavaa käytäntöä ei kuitenkaan ole käytössä lääketieteen puolella, vaan ohjaus perustuu paljolti yksittäisten lääkäreiden avuliaisuuteen.

Hyvinvointialueiden muodostumisen yhteydessä kannattaa eri alojen korkeakouluharjoittelijoiden tilanteita vertailla tarkemmin ja pohtia, mihin suuntaan tilannetta kannattaisi yhtenäistää. Rajallisten resurssien maailmassa tulee miettiä, halutaanko harjoitteluilta ennemmin määrää vai laatua ja millä hinnalla.

Viivi Laitinen

lääkäri

(kok)