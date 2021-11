Turun Sanomissa 20.11. Turun kaupungin kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen ottaa kantaa Arkean työntekijöiden palkkoihin. Hänen viestistään tulee vahvasti esiin se, ettei hän eikä kaupungin johto ja osa puolue-eliitistä tunne Arkean ammattilaisten vastuita. He kun väittävät arkealaisten palkkoja liian suuriksi.

Tuollainen mielipide viittaa vahvasti siihen, että he luulevat kenen tahansa kaduntallaajan osaavan tehdä Arkean ammattilaisten töitä. Mutta näin se ei ole.

Arkean työntekijät ovat koulutettuja ammattilaisia. Ruokapalveluammattilaiset edistävät työllään Opetushallituksen mukaisia sosiaalisia ja ravitsemuksellisia merkityksiä. Ruokapalveluammattilaisten tehtävänä on myös pitää huoli siitä, että kaikille lapsille on tarjolla turvallista ruokaa ruoka-allergioista huolimatta. Jos allerginen lapsi saa ruokaa, jossa on allergiaa aiheuttavia ruoka-aineita, voi lapsen henki ja terveys olla vaarassa.

On siis niin, ettei kuka tahansa voi tätä työtä hoitaa. On oltava koulutus ja kokemusta sekä osaamista.

Siivoojan työtä tekevät puhtauspalvelujen ammattilaiset. Heillä on koulutus tehtävään. Koulujen, päiväkotien tai laitosten siivoaminen ei ole mitään perusarkisiivoamista tai kotisiivoukseen verrattavaa. Korona-aikana ja flunssakausina on erityisesti korostunut laitossiivouksen merkitys. Laitossiivoojien keskeinen tehtävä on pitää huoli siitä, etteivät taudit etene.

Ammattitaidosta on yksinkertaisesti maksettava sellaista palkkaa, että ammattilainen kokee arvostusta.

Juuri siivoojien vuoksi on ollut mahdollista lasten ja nuorten käydä koulua. Siivoojat ovat tehokkaasti koko ajan siivonneet siellä, missä epidemian leviäminen on hiuskarvan varassa. Suurilta epidemioilta laitoksissa on vältytty, kiitos puhtauspalveluammattilaisten.

Arkean toimitilapalveluille asiakkaiden turvallisuus on kaiken lähtökohta. Turvallisuushenkilöstö pitää huolen, ettei asiakkaiden turvallisuuteen liittyviä uhkatilanteita synny. Koulutetut kiinteistöjen hoitajat takaavat kiinteistöjen toimintavarmuuden. Näin kiinteistöjen elinkaari tuottaa arvoa.

Turun kaupungin on nyt aika katsoa asiaa sellaisena kuin se on. Kun kerran on kilpailluille markkinoille lähdetty, on pidettävä huoli ensisijaisesti siitä, että ammattilaisille maksetaan tasokasta palkkaa. Näin vastuullisiin tehtäviin ei kukaan lähde halvoilla palkoilla.

Niin sanotut tukipalvelut, kuten näemme, mahdollistavat sen, että kaikki muut ammattilaiset voivat tehdä työnsä turvallisesti ja että muun muassa oppilaat voivat turvallisesti käydä koulua.

Päivi Niemi-Laine

puheenjohtaja

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry