Valtiovarainministeri Annika Saarikko on Turun Sanomissa 18.11. arvostellut Turun yliopiston ja Åbo Akademin hallitusten puheenjohtajia siitä, että olemme allekirjoittaneet useimpien Suomen yliopistojen hallitusten puheenjohtajien sekä EK:n ja Akavan kannanoton yliopistopolitiikan muutoksesta.

On syytä huomata, että kannanotto ei ole yliopistojen virallinen kanta, vaan mukana olevien hallitusten puheenjohtajien yhteinen näkemys yliopistopolitiikasta.

Suomen korkeakoulupolitiikan suuntana ovat kohta 20 vuoden ajan olleet keskittyminen ja kansainvälistyminen. Yliopistoja ja korkeakouluja on yhdistetty ja toimipaikkoja vähennetty. Yliopistoja on kannustettu profiloitumaan ja keskittymään vahvuusalueisiinsa. Merkittävä määrä yliopistorahoitusta on käytetty tukemaan profilointia, joka opetus- ja kulttuuriministeriön mielestä on edennyt liian hitaasti. Yliopistojen strategiat on rakennettu tältä pohjalta.

Tavoitteena on ollut laadukkaan koko Suomea kattavan korkeakouluverkoston kehittäminen ja ylläpitäminen. Ilman riittävää laatua korkeakoulut eivät pärjää nopeasti kansainvälistyvässä kilpailussa. Nykyisen yliopistorakenteen pirstoutuminen on omiaan heikentämään nykyisten yliopistojen toimintaedellytyksiä.

Nyt maan hallituksen korkeakoulupoliittinen linja näyttää muuttuneen merkittävällä tavalla ilman, että siitä on käyty yliopistojen kanssa perusteellista keskustelua. Yliopistojen hallitusten puheenjohtajat kantavat kirjelmässään huolta siitä, että nyt ollaan luopumassa tavoitteista, jotka pitkään ovat ohjanneet yliopistojen strategista suunnittelua. Yliopistojen strategisen suunnittelun mahdollisuudet häviävät, jos korkeakoulupolitiikan linjaukset muuttuvat liian poukkoileviksi.

On selvää, ettei yliopistojen hallitusten puheenjohtajien yhteiseen kannanottoon ole mahdollista sisällyttää arviointeja siitä, miten yksittäiset koulutusvastuun laajennukset tukevat yliopistojen painoaloja ja vahvuuksia.

Esimerkiksi ministeri Saarikon kirjoituksessa mainittu Åbo Akademin proviisorikoulutus tulee alalle, joka jo ennestään on merkitty yliopiston profiilialueeksi ja on siten linjassa perinteisen vahvuusalueita painottavan strategian kanssa. Sama koskee Turun yliopiston teknillisen tiedekunnan vahvistamista ja sen koulutusvastuiden laajentamista.

Huolemme koski tiedeyliopistojen toiminnan hajauttamista entistä useampiin yksiköihin eri puolelle Suomea. Olemme vahvasti tukemassa turkulaisten yliopistojen edelleen kehittämistä ja olemme kiitollisia yliopistojen saamasta tuesta.

Ritva Viljanen

Turun yliopiston hallituksen puheenjohtaja

Thomas Wilhelmsson

Åbo Akademin hallituksen puheenjohtaja