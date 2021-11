Maaliskuun alussa 2022 aloittavat tammikuussa vaaleilla valittavat hyvinvointialueiden aluevaltuustot. Järjestämisvastuu hyvinvointialueille siirtyy tammikuun alussa 2023.

Tällä hetkellä tulevat hyvinvointialueet ovat hyvin erilaisissa lähtökohdissa. Varsinais-Suomi on takamatkalla moniin muihin alueisiin verrattuna.

Yksi merkittävä asia ovat monenlaiset tietojärjestelmät, joiden yhteensovittaminen ja yhtenäistäminen vievät aikaa ja resursseja. Turun Sanomat on raportoinut, että Varsinais-Suomessa on 41 eri potilas- ja asiakastietojärjestelmää.

Aikaa on jo niin vähän, että yhtenäistäminen on mahdottomuus järjestämisvastuun alkamiseen mennessä. Tärkeintä olisi saada alkuun rajapinnat eri järjestelmien välille, että tiedonsiirto on mahdollista. Olisi tärkeää myös selvittää, että tietojärjestelmät toimivat myös lähimpien hyvinvointialueiden välillä.

Sujuvaan hoitoon ja hoitoketjuun pääsyyn vaikuttavat merkittävällä tavalla toimivat tietojärjestelmät. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja käyttävän tulee päästä hoitoon yhdellä yhteydenotolla. Tietokannasta tai -kannoista täytyy löytyä henkilön terveystiedot niin, että samoja tietoja tai kyselyitä ei tarvitse kirjoittaa tai tallentaa uudelleen moneen kertaan hoitoketjun aikana.

Tärkeintä ei ole myöskään sote-asemien määrä, vaan palvelujen saavutettavuus niin digitaalisesti kuin fyysisesti.

Koko hyvinvointialueella tulee olla tasa-arvoiset mahdollisuudet hoitoon pääsyyn. Nimen mukaisesti kaikkien ihmisten hyvinvoinnin tulee olla keskiössä. Myös ennaltaehkäisevä terveystyö on tärkeässä roolissa.

Marko Heimonen

it-tukihenkilö

(kesk)

Kaarina