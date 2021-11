Glasgow:n ilmastokokous pyrki yhteisiin päätöksiin ilmaston lämpenemisen hidastamiseksi ja ilmansaasteiden vähentämiseksi. Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet eivät ole toteutuneet. Ilmastohätätilan julistamista vaaditaan mielenosoituksissa. Päätöspuheessaan kokouksen puheenjohtaja Alok Sharma pyysi anteeksi kokouksen epäonnistumista. Glasgow:n ilmastosopimuksen allekirjoittajina ovat kuitenkin maailman 197 maata.

Hiilen ja fossiilisten polttoaineiden käyttö jatkuu epämääräiseen tulevaisuuteen. Intia, Kiina, Iran ja Saudi-Arabia saivat läpi tahtonsa. Sopimuksen noudattaminen ja sen tavoitteiden toteutuminen jäi käytännössä suurvaltojen ja öljyntuottajamaiden omien päätösten varaan.

Miten merien ja metsien suojelu sekä saastekuorman ja hiilipäästöjen määrän vähentäminen toteutetaan, on samoin kiinni johtavien maiden ja liittoutumien toiminnasta.

EU on jo ilmaissut pettymyksensä Glasgow:n sopimukseen.

Kaikista tiedotusvälineistä tulee liki päivittäin ajankohtaisuutisia, tiederaportteja, arviointeja ja tulevaisuusennusteita sekä keskusteluja ja väittelyjä ilmastonmuutoksesta. Mistä oikein lopulta on kysymys?

Ilmastoahdistus on monelle täyttä todellisuutta. Valtioiden välillä on jatkuvaa kiistaa ja syyttelyä siitä, mitä on tehty tai mitä pitäisi tehdä. Myös eri valtioiden sisällä puolueet ja ääriliikkeet ottavat yhteen. Suomessakin istutaan Elokapinan toimesta Mannerheimintiellä tai kahliudutaan Valtioneuvoston portaikon pylväisiin ilmastohätätilan julistamiseksi. Useissa maissa tilanne on kärjistynyt myös eri puolueiden välillä.

Pakolaisten määrä kasvaa jatkuvasti. Vuosittain tulee miljoonia uusia pakolaisia. Lähi-idän, Syyrian, Jemenin ja useiden Afrikan maiden sekä viimeksi Afganistanin kriisit ovat johtaneet sotiin, väkivaltaan ja terrorismiin sekä miljoonien ihmisten joukkopakoon, nälänhätään ja kaiken menettämiseen. Valko-Venäjän toiminta Liettuan ja Puolan rajoilla on eskaloitunut koko Eurooppaa uhkaavaksi pakolaiskriisiksi. Suomessakin on ryhdytty toimiin valmiuslain muuttamiseksi ja rajaturvallisuuden lisäämiseksi.

Monen maan toiminta ilmastoasiassa on kaksinaamaista. Tehdään yhteisiä julkilausumia ja asetetaan tavoitteita hiilivapauden saavuttamiseksi, ja samaan aikaan tuhansissa kaivoksissa louhitaan edelleen hiiltä maaperästä.

Itämeren pohjaan on upotettu valtava kaasuputki Venäjältä turvaamaan Saksan ja Keski-Euroopan energian saantia. Öljyn ja kaasun tuottajamaat ottavat kaiken irti luonnonrikkauksistaan. Kaikilla mailla on omat etunsa suojeltavana. Tämä johti myös Glasgow:n sopimuksen vesittymiseen ja vaatimattomiin tuloksiin.

Vuosiluvut hiilivapauden saavuttamisesta vaihtelevat. EU:n tavoitevuosi 2050 oli alkuun myös Glasgow:n kunnianhimoisissa tavoitteissa. Se jäi utopiaksi. Intian, Kiinan, Venäjän ja Lähi-idän öljyntuottajamailla ei vielä ole konkretiaa aikatauluissaan. Ne toteutuvat joka tapauksessa aikaisintaan 2060–2070. Suomen tavoite 2035 on maailman kärkeä.

Ydinvoima on jatkossakin välttämätön päästöttömän energian tuotantomuoto. Vetyvoimalat ovat sitä tulevaisuutta, johon moni uskoo. Aurinko- ja tuulivoima ovat uusiutuvaa luonnonvaraa, jonka merkitys ja käyttö kasvaa nopeasti.

Energiatuotannossa ja biotaloudessa on Suomella uusia innovaatioita ja uutta teknologiaa, joka kelpaa myös vientimarkkinoille ja parantaa maamme taloutta ja hyvinvointia. Samalla pitää huolehtia oman maa- ja metsätalouden luonnonvaroista ja elintarviketuotannon omavaraisuudesta.

Ihmisten liikakansoituksesta johtuva luonnonvarojen kulutus sekä valtavat saasteet niin ilmassa, merissä kuin maaperässä ovat nopeuttaneet ilmaston lämpenemistä. Eläin- ja kasvilajien häviäminen sekä eroosio on ollut hälyttävän nopeaa. Jäätikköjen sulaminen ja merien vedenpinnan nousu on nopeutunut. Laajat metsäpalot ja tulvat ovat jokavuotisia katastrofeja monissa maissa.

Maailman väkiluku lähestyy kahdeksaa miljardia. Maailman luonto ei kestä nykyistä kulutusta. Siitä huolimatta valtioiden menestyksen mittarina on kansantuotteen, teollisuuden ja talouden jatkuva kasvu. Hyvinvoivan maailman ja kehitysmaiden välinen kuilu kasvaa. Ilmansaasteiden ja merien jätekuorman vaikutukset jatkuvat vuosikymmeniä eteenpäin.

Ilmastokriisi vaatii yhteistä tahtotilaa ja päätöksiä. Glasgow:ssa sitä ei vielä löytynyt.

Risto Kapari

Turku