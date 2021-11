Kelan kuntoutuspsykoterapia on lakisääteinen kuntoutuksen muoto, jota käyttää vuosittain lähes 60 000 suomalaista opiskelijaa ja työssäkäyvää, joiden työkyky on vaarantunut mielenterveyteen liittyvien haasteiden takia, lähinnä masennuksen tai ahdistuksen vuoksi.

Kuka tahansa meistä voi kohdata elämässä haasteita, joiden vuoksi joutuu turvautumaan psykoterapeuttiseen apuun.

Kelan kuntoutuspsykoterapia on tuloksellista toimintaa, jonka ansiosta noin 80 prosenttia kuntoutujista palautuu täysin työkykyiseksi.

Kuntoutuspsykoterapia ei ole ensisijaista mielenterveyden hoitoa, vaan ensin on kokeiltu vähintään perustason, usein erikoissairaanhoidon tai työ-/opiskeluterveydenhuollon palvelut. Mielenterveyden häiriöt ovat suuri syy työkyvyttömyyksiin ja työkyvyttömyyseläkkeisiin.

Sote-uudistus ja monikanavarahoituksen purkaminen meinaa hotkaista myös toimivia rakenteita, kuten Kelan kuntoutuspsykoterapian itselleen. Kelassa on toimiva organisaatio, joka on rakentunut koko maan kattavaksi ja taannut tasapuolisen kohtelun kuntoutujille, alueesta riippumatta.

Sote-alueiden perustason mielenterveystyö on turvattava omasta rahoituksestaan käsin ja se on saatava toimivaksi ilman kuntoutuspsykoterapian rahoituksen purkamista. Rahoituksen siirtoon alueille liittyy uhkakuvia rahan valumisesta muihin toimintoihin, eikä se enää ole korvamerkitty tulokselliseen psykoterapiaan. Yksittäisten toimijoiden päätäntävalta ja mieltymykset uhkaavat korostua ja asiakkaan oikeus valita terapeuttinsa kaventua.

Kelassa oleva organisaatio ja tietotaito on mahdoton jalkauttaa alueille.

Tällä hetkellä kuntoutuspsykoterapiaa tarjoavat yksityiset toimijat, lähinnä pienyrittäjät, joiden on annettu elää odottavassa epävarmuudessa jo melko kauan asian tiimoilta. Psykoterapeuttikoulutus on kallis omasta pussista maksettava jatkokoulutus, jonka aloittamista monet ovat lykänneet epävarman tilanteen takia. Meillä on jo nyt huima psykoterapeuttipula, jota epävarmuus ei auta yhtään.

Osa yrittäjistä on osa-aikaisia ja kentältä kuuluu viestiä, että tilanteen ollessa näin auki jotkut psykoterapeutit ovat jättäneet aloittamatta uusia kuntoutuspsykoterapioita.

Miksi purkaa toimiva systeemi, varsinkin, kun uudessa systeemissä ei ole vielä mitään valmista?

Anu Rönnqvist

psykologi, psykoterapeutti, työnohjaaja