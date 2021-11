Turun Sanomat julkaisi 15.11. uutisen, jossa kerrottiin erityisen tuen järjestämisestä kunnissa sen jälkeen, kun lupa ostaa vaativan erityisen tuen paikkoja Turun Lausteella sijaitsevasta Satulavuoren koulukodista lopetettiin. Uutisessa kerrottiin erityisesti Maskun kunnan onnistuneesta opetuksen järjestämisestä kunnan omana palveluna.

Uutista lukiessa pöyristyimme Raision opetuksen kehittämispäällikön kommentista, jonka mukaan siirron huono puoli oli, ettei Raision kaupungilla ole vastaavaa tietotaitoa kuin Satulavuoren henkilöstöllä.

Olemme juuri valinneet kaupungin strategiseksi tavoitteeksi laadukkaan perusopetuksen. Mitä tällaisella viestinnällä halutaan kertoa kaupunkimme työntekijöille ja lasten vanhemmille? Miten Maskussa ollaan onnistuttu siirrosta huolimatta niin hyvin? Mitä meille päättäjille on jätetty kertomatta, jos Raisiossa erityisluokanopettajien opetuksella ei pystytä vastaamaan lasten erityisen tuen tarpeisiin? Emme saata uskoa, että kyse olisi kaupunkimme henkilökunnan ammattitaidottomuudesta.

Raisiossa erityisen tuen oppilaita on tällä hetkellä eniten Friisilän koulussa, jossa pienluokkia on viisi. Lisäksi erityisen tuen oppilaita on integroituneena yleisopetuksen luokkiin.

Kolme maksimissaan kahdeksan oppilaan luokkaa on tarkoitettu erityisen tuen oppilaille, joilla on monialaisia kehityshäiriöitä, lievä kehitysvamma tai autisminkirjon häiriöitä. Suurimmalla osalla oppilaista on pidennetty 11-vuotinen oppivelvollisuus (Friisilän koulun lukuvuosisuunnitelma 2021-2022). Tällaisissa luokissa kussakin opettaa yksi erityisluokanopettaja ja yksi koulunkäynninohjaaja.

Kun laskemme aikuisten määrän suhteessa lapsiin, kutakin lasta varten on 0,25 aikuista. Maskussa vastaava suhde uutisen perusteella on 0,75. Olisiko tässä Raisiolla sittenkin peiliin katsomisen paikka sen sijaan, että työntekijöiden kyvykkyyttä arvostellaan?

Ensi vuoden talousarvioon on lisätty viisi uutta erityisluokanopettajan vakanssia, millä pyritään vastaamaan kasvaneeseen tuen tarpeen määrään. Siitä olemme iloisia ja ylpeitä. Onko tämä kuitenkaan riittävästi ja miten varmistetaan, että kaikki tukea tarvitsevat saavat yhdenvertaiset mahdollisuudet tukeen?

Kuulisimme mielellämme myös erityisopettajien ja OAJ:n Raision paikallisyhdistyksen mielipiteen Raision eritysopetuksen laadusta. Jos kehittämispäällikön kertomaa osaamisen puutetta on, olisi työnantajan velvollisuus tarjota täydennyskoulutusta. Jos taas kyse on resurssien puutteesta, meidän päättäjien tulee saada siitä tieto.

Jonna Mero

kaupunginvaltuutettu, 3. vpj (vihr)

Saila Rintee

kaupunginvaltuutettu (vihr)

Mirva Salonen

sivistyslautakunnan jäsen (vihr)