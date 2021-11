Kaarinan kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan maanantaina 15.11. muun muassa Sorron asemakaavan muutoksia, joiden mukaan kaupunki suunnittelee uutta pientaloaluetta, jossa asuisi 80–100 ihmistä. Suuri osa kaavoitetuista tonteista aiotaan rakentaa alueelle, joka tällä hetkellä on koskematon ja arvokas metsä.

Kaavoitus ja uudisrakentaminen ovat tietysti tärkeitä, jotta kaupungin väkimäärä ja talous voisivat kasvaa. Kuitenkin kaupungin ja sen päättäjien kannattaa myös ottaa huomioon muut arvot kuin väkimäärä ja talous, kun he suunnittelevat kaupungin tulevaisuutta.

Se, että kaupunki pystyy tarjoamaan laadullisia arvoja, kuten viihtyisyyttä ja virkistymistä, on osoittautunut – varsinkin koronan aikana – merkitykselliseksi ja tarve näihin tulee tulevaisuudessa luultavasti vain kasvamaan yhä enemmän.

Kun Kaarinan kaupunki suunnittelee hävittävänsä vanhan ja suositun metsän ja laatii sen paikalle tiiviisti pakattuja tontteja, katse on jäänyt liikaa lyhytaikaisiin taloudellisiin voittoihin pitkäaikaisten laadullisten arvojen jäädessä varjoon.

Sorron metsä on arvostettu virkistysalue ja sienimetsä monille kaarinalaisille. Metsässä on myös todettu monta harvinaista eläinlajia, mutta kaavaselostuksessa kunta aliarvostaa näiden lajien merkitystä metsän säilyttämiseksi sellaisenaan.

On ristiriitaista, että kaupunki on valmis kaatamaan suuren osan tästä metsästä, kun kaupunki kuitenkin kotisivuillaan nostaa esiin naapurimetsän harvinaisena arvokkuutena. Lausteen metsä moottoritien pohjoispuolella on määritelty WWF:n perintömetsäksi ja kunta painottaa sieltä löytyvien harvinaisten eläinlajien merkitystä. Kuitenkin esimerkiksi liito-orava ja metsäkorppi löytyvät molemmista, ja kasvisto ja lajisto taitavat olla pääpiirteittäin samat.

Kaupungin suunnitelmat eivät ole myöskään saaneet tukea alueen asukkaiden keskuudessa. Asukkaat ovat esitelleet asemakaavaehdotusta vastaan asiallisia näkökohtia, jotka kaupunki tähän asti kuitenkin on suurimmalta osin valitettavasti sivuuttanut.

Kaavamuutosten edellyttämä Sorron metsän hävittäminen on peruuttamatonta.

Nyt kun luonnon, metsän ja biologisen monimuotoisuuden tärkeyttä nostetaan esiin enemmän kuin koskaan aikaisemmin, meidän kaikkien pitää kantaa oma vastuumme. Se koskee myös kaupunkeja. Metsänomistajina niillä on ainutlaatuisia mahdollisuuksia näyttää esimerkkiä nuorille sukupolville siitä, miten pitää säilyttää arvokkaat luonnonvarat seuraaville sukupolville.

Jos Kaarinan suunnitelmat toteutuvat Sorron metsässä, se osoittaa valitettavasti jotain ihan muuta kuin laadukasta asemakaavoitusta ja vastuullisuutta arvokkaasta luonnostamme.

Niklas Antonsson

Kaarina