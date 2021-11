Katselin videota Puolan rajalta, jossa Puolan viranomaiset ovat käyttäneet tulijoita kohtaan kyynelkaasua. Maassa kieri tuskissaan pieni lapsi. Tulijoissa on perheitä, naisia ja lapsia. Jopa raskaana olevia.

Tilanne on täysi sama kuin vuonna 2015, jolloin olin ensi kertaa vapaaehtoisena Lesboksella Kreikassa. Tulijat ovat edelleen pääasiassa Afganistanista, Irakista ja Syyriasta, minkä hyvin ymmärtää, sillä ne kaikki kuuluvat maailman vaarallisimpiin maihin. Näissä yhteiskunta ei enää toimi.

Balkanin reitti suljettiin keväällä 2016 ja siitä lähtien EU:n ulkorajoilla niin Kreikassa kuin Balkanilla on tulijoihin kohdistettu väkivaltaa, push-backit ovat arkea ja heitä estetään jättämästä turvapaikkahakemustaan. Rikomme siis systemaattisesti kansainvälisiä sopimuksia ja EU:n omaa lainsäädäntöä ja perusteita. Ihmisoikeudet ovat yksi keskeinen EU:n arvo.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Laillisia reittejä Eurooppaan ei ole tarjolla riittävästi. Perheen yhdistämisestä on tehty vaikeaa. Lähialueet ovat täynnä tulijoita eikä heillä ole useinkaan mahdollisuutta työskennellä tai saada lapsiaan kouluun.

On selvää, että ne joille se on mahdollista, tarttuvat erilaisiin tarjouksiin paremmasta huomisesta, vaikka ne olisivat satua ja fantasiaa. Jokainen meistä tekisi vastaavassa tilanteessa niin.

Laillisia reittejä Eurooppaan ei ole tarjolla riittävästi.

Nämä kriisit rajoillamme olemme itse luoneet paranoidilla suhtautumisella Eurooppaan saapuviin turvapaikanhakijoihin. Olemme tarjonneet aseen lautasella Erdoganille, Lukashenkalle ja Putinille, jotka käyttävät tilannetta häikäilemättä hyväkseen. Laskun maksavat tulijat jopa hengellään.

Tuskin haluaisimme itsellemme samanlaista kohtelua vastaavassa tilanteessa.

Euroopassa on tilaa ja vaurautta ottaa tulijoita, mutta tahtotila näyttää puuttuvan.

Konfliktipesäkkeiden lähialueet kantavat vastuuta miljoonista tulijoista ja suurin osa on joka tapauksessa maan sisäisessä paossa erittäin vaikeissa ja vaarallisissa olosuhteissa. Libanon on näistä maista hyvä esimerkki. Siellä on maan väkilukuun suhteutettuna eniten pakolaisia maailmassa, vaikka se kamppailee oman sisäpolitiikkansa kanssa.

Toinen hyvä esimerkki on Uganda, joka on vastaanottanut eniten pakolaisia Afrikan maista eli yli miljoona pakolaista ja on kuuluisa edistyksellisistä käytännöistään pakolaisasioissa. Muutenkin köyhimmät maat kantavat vastuun maailman pakolaisista.

Emme voi hyväksyä ihmisyyden riistoa ulkorajoillamme. Meidän tulee kunnioittaa kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia kaikissa olosuhteissa.

Maarit Snellman