Viljelijöillä on takanaan raskas vuosi. Kasvuolosuhteet olivat heikot, pellot tuottivat vain pienen tai jopa olemattoman sadon. Kotieläintiloilla kustannuspaineet ovat olleet kovat, koska eläinten rehujen hinnat ovat nousseet useita kymmeniä prosentteja.

Tilanne on vakava, mutta maatiloilla on totuttu selviytymään, sillä vuodet ovat aina olleet erilaisia.

Nämä säävaihtelut ja niiden vaikutus on pientä, kun mietitään tämän vuoden raskautta. Eräät poliittiset tahot niin vasemmalla kuin oikeallakin ovat syyttäneet maanviljelijöitä ympäristö- ja ilmastoasioiden laiminlyömisestä sekä tehneet kaikkensa, jotta suomalainen maatalous näyttäytyisi mahdollisimman epäilyttävänä elinkeinona sekä viljelijät täysin ympäristöasioista piittaamattomina, mitään osaamattomina ihmisinä.

Tiedotusvälineet eivät ole juuri antaneet viljelijöille mahdollisuutta kertoa omaa näkemystään, vaan hyökkäys viljelijöitä kohtaan on ollut kohtuutonta ja epäreilua. Moni viljelijä on todella väsynyt eikä jaksa enää edes puolustautua. Surullisinta on kuunnella, kun media julistaa täysin virheellistä tietoa, eikä sitä pysty mitenkään korjaamaan.

Suomalainen ruoka on maailman parasta, puhdasta ja ympäristöystävällistä, mitataan sitä millaisilla kriteereillä tahansa. Jopa suomalainen liha on ympäristöteko.

Viljelijöiden ammattitaito ympäristön hoitajana ja ruuan tuottajana on todella korkea. Kaikki kasvintuotanto pellolla ja metsässä sitoo hiiltä, ja viljelijät ovat ratkaisijoina ilmastonmuutoksen torjunnassa. Viljelyn päästöt ovat puoliintuneet viimeisen 20 vuoden aikana.

Osa ihmisistä on vieraantunut niin perusteellisesti luonnon kiertokulusta, että he eivät ymmärrä, miten ruoka tuotetaan.

Maanviljelijöillä on paljon ystäviä, jotka arvostavat ja ymmärtävät ruuantuotannon merkityksen. Tuntuu surulliselta, että osa ihmisistä on vieraantunut niin perusteellisesti luonnon kiertokulusta, että he eivät ymmärrä, miten ruoka tuotetaan. On suorastaan häpeä, että tällainen perustieto ei enää ole kaikille suomalaisille itsestään selvää.

Suomalainen ruoka tuo Suomeen hyvinvointia ja turvallisuutta. Viljelijöiden määrä vähenee joka vuosi, ja vain noin 3 prosenttia suomalaisista saa elantonsa maatilataloudesta, mutta koko ruokaketju työllistää suoraan yli 300 000 henkilöä.

Monissa Euroopan maissa omaa maataloustuotantoa puolustetaan koko politiikan kentällä. Ranskassa jopa pariisilaiset ovat valmiit puolustamaan oman maansa ruokaa. Se on kansallinen ylpeydenaihe.

Suomessa asetelma on toinen. Toivottavasti arvostusta löytyy ennen kuin on liian myöhäistä.

Kriisit yleensä opettavat. Kriisin ei tarvitse olla kovin suuri, kun kauppojen hyllyt jo ammottavat tyhjyyttään. Toivottavasti meidän ei tarvitse nähdä sellaista päivää.

Mikko Lindberg

(kesk)

Paimio