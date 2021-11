Lapsen oikeuksien viikon teemana on tänä vuonna lapsen oikeus hyvään kohteluun. Tämä tarkoittaa, että lasta on suojeltava kaikenlaiselta kaltoinkohtelulta ja annettava tämän kasvaa rakastavassa sekä ymmärtävässä ympäristössä.

Oikeuksien lisäksi lapsella on myös velvollisuus kohdella muita hyvin. Hyvään kohteluun ei koskaan kuulu toisten kiusaaminen. Silti kiusaaminen on edelleen vakava yhteiskunnallinen ongelma, joka näkyy etenkin kouluissa.

Koulukiusaaminen on aggressiivista käyttäytymistä, johon liittyy toistuvuus, tahallisuus ja vallan epätasapaino. Kiusatuksi joutuminen sattuu syvältä ja vaikuttaa siihen, miten kokee itsensä ja muut ihmiset. Jälkiä kantaa usein aikuisuuteen saakka.

Kiusaaminen on myös julkista alistamista ja ihmisarvon viemistä. Se tapahtuu lähes aina ryhmässä, muiden läsnä ollessa.

Ryhmän valtasuhteet ja kirjoittamattomat säännöt määrittävät, minkälainen käyttäytyminen on ryhmässä sallittua ja minkälaisilla teoilla saa hyväksyntää ja päätäntävaltaa. Ryhmässä voi olla monen mielestä hyvä ilmapiiri, ja he voivat kokea vahvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta, vaikka se ei koskisi kaikkia. Myös ulospäin tilanne saattaa vaikuttaa hyvältä, mikä vaikeuttaa kiusaamisen havaitsemista ja siihen puuttumista.

Yhteenkuuluvuutta voidaan pitää yllä kiusaamalla jotakuta, ja vaatimus samankaltaisuudesta saattaa saada toimimaan omien arvojen ja asenteiden vastaisesti. Silloin todellisen yhteenkuuluvuuden sijaan hyvä ilmapiiri muodostuu jonkun kustannuksella.

Erityisen satuttavaa kiusatuksi joutumisessa on juuri ryhmän ulkopuolelle jääminen. Tämä ei ole oikein.

Me kuitenkin tiedämme, mikä on oikein, kuten tietävät myös lapset ja nuoret. Tutkimukset osoittavat, että heidän asenteensa ovat kiusaamista vastaan ja he haluavat osoittaa tukensa kiusatulle oppilaalle kiusaajan sijaan. Näin ei kuitenkaan aina tapahdu.

Lasten voi olla hankala uskoa kiusaamiseen puuttumisen olevan kannattavaa, jos aikuisetkaan eivät ole saaneet kiusaamista loppumaan. Tämän takia meidän aikuisten tulee omalla toiminnallamme osoittaa, että otamme kiusaamisen vakavasti ja teemme kaikkemme, ettei sitä tapahtuisi.

Kyky asettua toisen asemaan ja ymmärtää tämän tunteita on ensisijaisen tärkeää kiusaamisen ehkäisemisessä.

Ihmisten välisen suvaitsevaisuuden ja arvostuksen keskiössä on empatian tunteminen toista ihmistä kohtaan. Kyky asettua toisen asemaan ja ymmärtää tämän tunteita on ensisijaisen tärkeää kiusaamisen ehkäisemisessä.

Toisen tunteen kokeminen on pohja halulle auttaa kiusattua, mutta empatia yksin ei riitä. Tarvitaan myös kokemus omasta pystyvyydestä tukea toista sekä vastuusta toimia niin. Tarvitaan tahtoa ja taitoa. On hyvä muistaa, että toisen tukeminen ei koske vain suuria tekoja, vaan myös pienempiä empatian osoituksia.

Ruohonjuuritason ohella yhteiskunnallinen taso vaikuttaa koulukiusaamiseen. Ylläpitääkö yhteiskuntamme mahdollisesti käyttäytymis- ja suhtautumistapoja, jotka tukevat kiusaamista? Kuuluvimmat äänet eivät usein ole ystävällisimpiä. Mitä, jos näin ei olisi? Mitä, jos tekisimme empaattiset ja myötäelävät äänet yhtä näkyviksi ja kuuluviksi kuin vähemmän ystävälliset?

Koulut ovat avainasemassa kiusaamisen vastaisessa työssä. On varmistettava, että kouluissa on mahdollisuus tehdä tätä tärkeää työtä, ja tähän tarvitaan toimivien käytänteiden lisäksi resursseja. Valitettavasti näin ei tällä hetkellä aina ole.

Jokaisen aikuisen vastuulla on huolehtia lasten hyvinvoinnista ja edistää omalla toiminnallaan kiusaamisen vastaista asenneilmapiiriä. Aikuiset voivat vahvistaa lasten empatia- sekä vuorovaikutustaitoja niin aktiivisesti kuin passiivisestikin omalla päivittäisellä toiminnallaan.

Monet käyttäytymismallit opitaan jo pienestä pitäen kotoa. On tärkeää välittää lapsille ja nuorille viesti siitä, että toisten tukemisella ja kuuntelemisella on oikeasti väliä. Jokainen meistä voi omalla käyttäytymisellään viedä yhteiskuntaamme myötätuntoisempaan suuntaan.

Miia Hänninen

toiminnanjohtaja

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry

Virpi Pöyhönen

erikoistutkija, PsT

Turun yliopisto