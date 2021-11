Markku Vuoti kirjoitti 5.11. julkaistussa mielipidekirjoituksessaan kaukolämmön hinnoittelusta. Kirjoitus piti sisällään virheellisiä väitteitä, joita haluamme oikaista.

Turku Energia on jo kahden vuosikymmenen ajan tehnyt investointeja, joiden avulla yhtiö voi lähivuosien aikana luopua fossiilisista polttoaineista energiantuotannossaan. Viimeiset noin kymmenen vuotta kaukolämmön seudullista tuotantoa on kehitetty yhteistyössä Turku Energian osakkuusyhtiön, Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n (TSE) kanssa.

Fossiilisista polttoaineista luopuminen tarkoittaa kahta asiaa, päästöjen merkittävää vähenemistä sekä hinnanlaskua kaukolämmön loppukäyttäjille. Tuotantoon tehtyjen investointien lisäksi myös jakelujärjestelmien tehokkuus ja tuotannon optimointi ovat keskeisessä roolissa kaukolämmön laskevaa hintaa mahdollistamassa.

Toisin kuin Vuoti kirjoituksessaan tuo esille, nämä investoinnit energiantuotantoon eivät ole vaikuttaneet tai tule vaikuttamaan kaukolämmön hintaan sitä nostavasti, vaan päinvastoin. Turku Energian kaukolämmön hinta on tällä hetkellä hieman valtakunnan tasoa korkeampi, mutta se on ollut laskeva jo viimeiset neljä vuotta ja tämä suuntaus on jatkuva.

Ennen nykyistä laskevaa suuntausta hinnoissa hinnannousuun vaikuttivat haittaverojen ja päästömaksujen nousu sekä jätteenpoltosta loppuminen Turun alueella. Kun kivihiilestä luovutaan seudullisessa kaukolämmön tuotannossa, ei hintaan kohdistu enää haittaveroista johtuvia korotuksia, päinvastoin.

Puu on tällä hetkellä Naantalin voimalaitoksella nelosyksikössä merkittävin polttoaine, mutta se ei ole TSE:n ainoa polttoaine tai energian hankintalähde. Energian hankinnan kokonaisuus suunnitellaan aina lähtökohtana kokonaistaloudellinen edullisuus. Biopolttoaineet hankintaan pitkäaikaisilla sopimuksilla ja hintanäkymät ovat vakaita.

Seudullista kaukolämpöä tuotetaan myös merkittävässä määrin hukkalämmöllä, mikä tehostaa kokonaisprosessia. Esimerkiksi Kakolan isot lämpöpumput ottavat jäteveden lämmön talteen ja niiden hyötysuhteet ovat paremmat kuin esimerkiksi maalämpöjärjestelmien hyötysuhteet. Myös Naantalin voimalaitoksen energiatehokkuutta on parannettu muun muassa savukaasulauhduttimella.

Kaukolämpöä tuottavien lämpöpumppujen verokohtelu on muuttumassa siirtäen kyseisessä yksikössä käytettävän sähkön teollisuuden alempaan veroluokkaan, mikä tarkoittaa merkittävää alennusta tuotantokustannuksiin ja sitä kautta edelleen vaikuttaa myös kaukolämmön hinnoitteluun. Naantalissa valmistaudutaan myös kierrätyspolttoaineiden käytön aloittamiseen, mikä osaltaan ohjaa hyötykäyttöön kelpaamattomia jätejakeita polttoon ja vakauttaa osaltaan kokonaisuutta.

Asiakkaan maksama kaukolämmön hinta muodostuu useasta eri tekijästä kuten tuotannosta, jakelujärjestelmien tehokkuudesta ja verotuksesta, toimitusvarmuus ja varautuminen poikkeusolosuhteisiin hintaan aina sisältyen.

Turku Energia tuottaa palvelun asiakkaalle avaimet käteen -periaatteella huolehtien tuotannosta, lämmön jakelusta ja ympärivuorokautisesta palvelusta. Palveluvalikoimamme myös laajenee, ja pystymme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin entistä paremmin. Tuomme markkinoille palveluita ja tuotteita, joiden avulla voimme ottaa talteen kiinteistöjen hukkalämpöjä, asiakkaiden näkökulmasta ilman isoja investointeja.

Jari Kuivanen

johtaja, Turku Energia

Maija Henell

toimitusjohtaja, Turun Seudun Energiantuotanto Oy