Viimeaikaisessa koulutuspoliittisessa keskustelussa on noussut näyttävästi esiin kaksi näkemystä, joita yhdistää historiattomuus, historiatajun puute. Mistä on kysymys? On syytä aloittaa esitettyjen näkemysten keskeisestä sisällöstä.

Ensimmäisen näkemyksen mukaan koulutuspolitiikka ylläpitää ja uusintaa yhteiskunnallista eriarvoisuutta Suomessa kuten professori Kristiina Brunila väittää (HS 6.10.). Emme kiistä väitettä näin muotoiltuna.

Toinen näkemys liittyy meritokratiaan. Michael Sandelinin teokseen The Tyranny of Merit (2020) tukeutuva ajatus lähtee siitä, että opillisten meriittien ylikorostaminen johtaa tai voi johtaa vähemmän koulutettujen kansalaisten vähättelyyn, jopa halveksuntaan.

Tämäkin väite voi pitää paikkansa. Suomessakin on tutkittua tietoa (Anu Kantola & Hanna Kuusela, 2019) siitä, kuinka monet varakkaat ihmiset pitävät menestystä omana ansionaan ja unohtavat kansalaisten elämään vaikuttavat yhteiskunnalliset ja muut kontekstit. On kuitenkin syytä todeta, ettei joidenkin kansalaisten tai jopa laajempien ryhmien huono käytös tai perusteeton näkemys voi mitätöidä koulutuksen aikaansaamia myönteisiä muutoksia.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Molemmissa argumenteissa on paha valuvika, joka sallii käyttää niitä poliittisesti tarkoitushakuisesti ohittaen asioiden todelliset syy- ja seuraussuhteet.

Ongelma on siis historiattomuus ja siihen liittyen koulutuksen ja koulutuspolitiikan muutosten yhteiskunnallisen kontekstin ohuus. Suomalaisen yhteiskunnan menestystarina tasa-arvon mallimaaksi on ollut paljolti koulutuksen laajentamisen ja tasa-arvoisten mahdollisuuksien vahvistamisen historiaa.

Koulutus on mahdollistanut sosiaalisen nousun. Se on ollut demokraattisen yhteiskunnan kehityksen ja vahvan keskiluokan muodostumisen perusta. Silti koulutuspolitiikalla on voinut olla ja on vähemmän myönteisiä vaikutuksia. Olennaista onkin nähdä muutokset ja muutosten kontekstit.

Suomessa 2000-luvun koulutuspolitiikka on valitettavasti nakertanut koulutuspolitiikan positiivisia funktioita ja vahvistanut koulutuksen eriarvoistavia elementtejä – tietyiltä osin jopa luokkayhteiskunnan elementtejä.

Sama koskee koulutuksen meritokraattisia piirteitä. On erinomainen asia, jos nuoria kannustetaan opiskelemaan ja tutkintojen suorittaminen avaa heille työuria ja muita etenemisen väyliä. Koulutuksen ja tutkintojen merkityksen vähentäminen esimerkiksi poliittisten virka- ja muiden nimitysten tieltä luo laajalti moraalikatoa.

On selvää, mutta se on toinen asia, että kaikenlaista työtä ja yrittäjyyttä pitää arvostaa. Jos jonkun kotikasvatus on niin huono, ettei hän tätä tajua, syy on kotikasvatuksessa, ei reiluun kilpailuun perustuvassa meritokratiassa.

Analyyttinen keskustelu vaatii tarkkuutta sekä historian että yhteiskunnan mekanismien riittävää tuntemusta. Muuten kärpäsestä voi tulla härkänen eikä metsää nähdä puilta. Sellaista ajattelua tulee varoa.

Jukka Kekkonen

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori, Helsingin yliopisto

Matti Taneli

kasvatustieteen tohtori, teologian ja filosofian maisteri, opettaja ja pappi, Turku