Pienten lasten vanhempien parisuhdetta kuormittavat erityisesti vähäinen yhteinen aika ja yksinäisyys. Nämä eivät ole uusia ilmiöitä, mutta edelleen ajankohtaisia huolimatta siitä, kuinka yleisiä tiedämme niiden olevan.

Julkinen järjestelmä ei kykene yksin vastaamaan perheiden avuntarpeeseen, vaan järjestöjen ja perhepalveluiden yhteistyötä tarvitaan.

Väestöliitto, Ensi- ja turvakotien liitto ja Parisuhdekeskus Kataja ry toteuttivat kesällä 2021 kyselyn alle kouluikäisten lasten vanhemmille parisuhteen ja eron tuen tarpeista.

Parisuhdeviikolla julkaistavista kyselyn tuloksista käy ilmi, että kaksi kolmesta vastanneista pienten lasten vanhemmista on miettinyt eroa jossain kohtaa nykyistä parisuhdettaan.

90 prosenttia kyselyyn vastanneista pienten lasten vanhemmista koki tärkeänä, että parisuhteen voinnista puhutaan perhepalveluissa. Muissa palveluissa kuin neuvolapalveluissa parisuhteen huomioiminen oli kuitenkin vähäistä.

Vain 7 prosenttia vastaajista koki, että parisuhteen ongelmiin on helppo hakea apua, mikä korostaa ammattilaisten tuen ja parisuhteen puheeksi ottamisen merkitystä. Kyselyyn vastanneista kolmannes oli jäänyt vaille kaipaamaansa tukea parisuhteeseen. 65 prosenttia vastaajista kertoi toivovansa ammattilaisen tukea parisuhteelle. Palvelut ovat kuitenkin edelleen vaikeasti saavutettavia tai niistä ei ole riittävästi tietoa.

Parisuhdeviikolla näemme tärkeänä muistuttaa, että monilla järjestöillä, mukaan lukien allekirjoittaneet, on tarjolla matalan kynnyksen toimintoja niin kaikenlaisten parisuhteiden, eron pohdinnan, eron kuin uusperheiden tueksi. Järjestöjen toiminnat ovat helposti verkossa saavutettavia ja valtakunnallisia, sekä vastaavat vanhempien tuen tarpeeseen.

On tärkeää, että pienten lasten vanhemmille on tietoa parisuhteesta tarjolla. Parisuhdepuheen ylläpitäminen ja vanhempien rohkaiseminen tuen pariin on kaikkien perheitä kohtaavien ammattilaisten vastuulla.

Tanja Koskinen, asiantuntija, Ensi- ja turvakotien liitto; Laura Huuskonen, asiantuntija, Parisuhdekeskus Kataja ry; Sanna Metsäpuu, asiantuntija, Sateenkaari-ihmisten perhesuhdekeskus; Kirsi Heikinheimo, toiminnanjohtaja, Suomen Uusperheiden liitto ry; Minna Jaakkola, asiantuntija, Väestöliitto