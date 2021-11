Ilmastonmuutoksesta meuhkaavat pitäisi lähettää katsomaan ja meuhkaamaan sinne, missä pahat saastuttajat ovat. Täällä on turha meuhkata eivätkä he ilmeisesti tiedä, mitä muualla on.

Me olemme käyneet joka maanosassa. Olen 55 maassa ollessani nähnyt ja kauhistunut, kun kaupungeissa voi olla niin kamala saaste, että on vaikea hengittää. Intian kaupungit ovat kaikkein kauheimpia. Liikenteessä ei ole koskaan taukoa. Ei ole Kiinan eikä monen muunkaan maan suurkaupungeissa koskaan taukoa.

Intian ja muidenkin Aasian maitten tehtaitten piipuista nousee hirvittävän paksu musta savu. Afrikan maissa poltetaan maaseudulla joka paikassa hiiltä. Myös Amerikan mantereen maat osaavat saastuttaa. Puola ja itäpuolen Euroopan maat kuuluvat saastuttajiin.

Nämä vouhkaajat voisivat aloittaa vaikka Kiinasta, mutta kun eivät uskalla. Täällä on hyvä istuskella kaduilla ja ihan turhaan.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Jos kaikki 8 miljardia ihmistä söisivät kasviksia, niin mistä niitä riittäisi? Mihin ajettaisiin kaikki lehmät ja muut eläimet? Metsäänkö?

Mitä vouhkaajat tekisivät Intiassa ja Amerikan maissa oleville lehmille ja Afrikan maissa oleville? Monien heimojen lehmät ovat niitten rikkaus ja omaisuus. Olisi hengenlähtö, kun niihin puuttuisi.

Katsoin, kun Suomen pankin pääjohtaja Olli Rehn kertoi, että Intiakin on tehnyt ilmastolupauksen. Se on luvattu vuodeksi 2070. Näkeekö tämän lupauksen antaja sen? Kiina on luvannut vuonna 2050–2060 parantaa ilmastoa. Näkeekö se lupaaja sen?

Kyllä se on niin, että vaikka täällä Suomessa lopetettaisiin autolla ajaminen, talojen lämmitys, maanviljely, tehtaat ja vähitellen sitten kuoltaisiin pois ja Suomi olisi muuttunut villiksi metsäksi, niin maailma saastuisi ihan yhtä paljon.

Maailmassa on puolet liikaa ihmisiä ja mitä enemmän syntyy, sitä enemmän tarvitaan ruokaa ja kaikkea materiaalia.

Marja-Leena Kärki