Turun Sanomat uutisoi 4.11. näyttävästi Logomon sillan valmistumisen ja sillan rakentamisen hinnan kehittymisen reilusta viidestä miljoonasta liki 22 miljoonaan euroon. Eivätkä lopulliset kustannukset ole vielä edes tiedossa.

Kustannusten älytön nousu käy yli ymmärryksen. Logomon sillan yhden neliön rakennuskustannukset ovat kymmenkertaiset uuden Majakkasairaalan kustannuksiin verrattuna.

Normaalisti tämän suuruusluokan mokan tehneet joutuvat vastuuseen. Logomon sillan tapauksessa vastuussa on viime kädessä kaupunginvaltuusto, joka on useaan otteeseen rakentamisen eri vaiheissa siunannut kustannusten nousun. Kunnallisvaalit pidettiin viime keväänä, joten valtuusto ei ehdi enää erottaa itseään.

Tamperelainen insinööriystäväni esitti minulle käsityksensä, miksi sillan hinta nousi näin kohtuuttoman kalliiksi. Tuli yksinkertaisesti tilatuksi liian pitkä silta, joka jouduttiin vääntämään kaarelle jousen muotoon, jotta se mahtuisi suunniteltuun tilaan.

Turussa on pitkään taitettu peistä uuden musiikkitalon paikasta. On olemassa riski, että musiikkitalon ja muiden siihen liittyvien rakennustöiden kustannusten kanssa käy samalla tavalla. Kyse on vain paljon suuremmista rahasummista.

Paikaksi valittiin valitettavasti Aurajoen rannalle avaruutta antava Itsenäisyydenaukio, joka näin hävitetään kaupunkikuvasta.

Teatteriin ja konsertteihin samoihin aikoihin pyrkivät ihmiset tulevat ruuhkauttamaan jokirannan, mikäli ei olla valmiita tekemään massiivisia investointeja edellyttäviä liikenne- ja paikoitusjärjestelyjä.

Ihmettelen, miksi musiikkitalon paikasta käydyssä keskustelussa ei ole huomioitu lainkaan Linnankadun ja Kauppiaskadun kulmassa kirjastoa vastapäätä olevaa tonttia. Kaupungin keskeisellä paikalla sijaitsevan tontin huonokuntoiset kaupunkikuvaa rumentavat puutalot herättävät ihmetystä.

Muistikuvani mukaan kirjaston ympäristöön kaavailtiin takavuosina laajaa kulttuuripalvelujen keskittymää, joka sijaintinsa vuoksi olisi kaikkien turkulaisten ja muualta tulevien helposti saavutettavissa.

Risto-Pekka Happonen