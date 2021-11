Suomalaisyritysten tullessa Ruotsiin on aina hankala vastata siihen, kuinka paljon tai vähän suomalaisuutta kannattaa korostaa. Yksiselitteistä vastausta ei tietenkään ole, mutta yksi mittatikku on analysoida, missä määrin Suomi herättää myönteisiä mielleyhtymiä oman alan tuotteisiin tai palveluihin.

Esimerkiksi elintarvike-, teknologia-, muotoilu- ja innovaatiotoiminnassa yhteys Suomeen on todennäköisesti myönteinen. Alkuperämaalla on kuitenkin usein vähäisempi merkitys. Useimmissa tapauksissa Suomi on eduksi, mutta ratkaisevia ovat hinta, laatu ja markkina-asema.

Kuten kansallisen identiteetin kohdalla, harvoin toimii se, että yritys kopioidaan ja siirretään Ruotsiin tai toiseen maahan. Useat suomalaiset yritykset ovat tulleet Ruotsin markkinoille samoilla konsepteilla ja rakenteilla kuin kotimaassaan. Se on ollut kallis opetus.

Palattuaan takaisin suunnittelupöydän ääreen monet ovat kuitenkin tehneet menestyksekkään paluun, ja nykyään niiden toiminta on joissakin tapauksissa jopa suurempaa kuin Suomessa. Suomalaiset tuotemerkit kuten K-Rauta, Puustelli, Valio ja Kiilto ovat nyt erittäin tunnettuja kohderyhmiensä keskuudessa Ruotsissa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Ensimmäiset askeleet kohti Ruotsin ja Pohjoismaiden markkinoita on mahdollista ottaa jo kotimaassa kääntämällä materiaalia ja tietoa ruotsiksi. Suomalaisten yritysten kannattaa julkaista ruotsinkieliset versiot verkkosivuistaan, sillä ne tavoittavat suomenruotsalaisen yleisön lisäksi myös Ruotsin ja muut Pohjoismaat.

Tämän takia on hieman yllättävää ja valitettavaa, että suurella osalla suomalaisista yrityksistä on vain suomenkieliset ja mahdollisesti englanninkieliset verkkosivut. Englanninkieliset verkkosivut ovat tietysti välttämättömät, jos halutaan tavoittaa asiakkaita Suomen ulkopuolella, mutta koska englanti on kansainvälisesti ykköskieli, kovassa kilpailussa erottuminen on paljon vaikeampaa.

Yksi kätevä vinkki on tarkistaa, onko yrityksen nimen tai tuotenimen verkkotunnus saatavilla Ruotsissa. Ruotsalaisen .se-verkkotunnuksen kustannukset ovat mitättömät, kun otetaan huomioon paikallisen verkkotunnuksen Ruotsin markkinoilla tuomat edut, varsinkin jos sisältö on saatavilla ruotsiksi.

Ruotsinkielisyys on tärkeää erityisesti julkisten hankintojen markkinoilla. Hankinta-asiakirjoissa edellytetään kykyä kommunikoida ruotsiksi Ruotsin viranomaisten, alueiden ja kuntien kanssa. Kyseessä ovat valtavat markkinat, joiden arvo on yli 80 miljardia euroa vuodessa.

Ruotsinkielisyys on tärkeintä silloin, kun kyse on alle 61 000 euron arvoisista tavaroiden ja palveluiden niin sanotuista suorahankinnoista. Tarjoajille asetettavat vaatimukset ovat niissä alhaisemmat. Tällöin suomalaisilla yrityksillä on mahdollisuus päästä markkinoille ja saada arvokkaita referenssejä. Julkisen sektorin kynnys on matalampi yrityksille, jotka käyttävät näissä hankinnoissa ruotsia.

Julkisiin hankintoihin osallistuvilla yrityksillä on velvollisuus kääntää muun muassa valtionhallinnon asiakirjat ruotsiksi, jos hankintaa koskevissa vaatimuksissa todetaan, että kaikkien tarjouspyyntöön sisältyvien asiakirjojen on oltava ruotsinkielisiä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Norjalaiset yritykset ovat jääneet pois prosessista, koska norjan kieltä ei välttämättä hyväksytä. Tässä tapauksessa kyse on siitä, että lainsäädännössä ei sallita poikkeuksia, vaikka norjan kieli tuskin olisi käsittelijöille ongelma.

Suomalaisten yritysten kannattaa julkaista ruotsinkieliset versiot verkkosivuistaan, sillä ne tavoittavat suomenruotsalaisen yleisön lisäksi myös Ruotsin ja muut Pohjoismaat.

Kauppakamarissaolemme huomanneet, että esimerkiksi julkiselle sektorille digitaalisia palveluita myyvät suomalaiset yritykset hyötyvät suuresti siitä, että niiden palveluiden ruotsinkieliset versiot ovat saatavilla esimerkiksi Suomen ruotsinkieliselle koulujärjestelmälle.

On huomattavasti helpompaa ja uskottavampaa myydä palvelua Ruotsissa, kun voi esitellä toimivan palvelun asiakkaan kielellä. Tuotteen muokkaaminen ruotsalaiselle asiakkaalle on useimmissa tapauksissa suhteellisen helppoa, koska molempien maiden julkiset laitokset ovat hyvin samankaltaisia.

Suomen ja Ruotsin välillä on useita luonnollisia yhtymäkohtia, joissa ruotsin kielellä on usein tärkeä rooli. Ruotsissa asuu nykyään noin 600 000 suomalaistaustaista ihmistä. Monet heistä ovat kaksikielisiä ja tuntevat molempien maiden kulttuurin.

Niille ruotsinsuomalaisille, jotka eivät osaa suomea, on tärkeää, että ruotsin kieli säilyy sekä arki- että viranomaiskielenä Suomessa. Ruotsinsuomalaiset ovat sitä vastoin loistava voimavara suomalaisille yrityksille, joiden ruotsin kielen taito on heikko.

Pandemian aiheuttamat matkustusrajoitukset osoittivat, miten vahvasti Tornionlaakso on integroitunut kansallisesta rajasta riippumatta. Rajoitukset aiheuttivat alueella suurta mielipahaa konkreettisista ja ymmärrettävistä syistä. Myös Ahvenanmaalla oli samanlaisia ilmiöitä.

Tornionlaakso on joka tapauksessa esimerkki siitä, miten ruotsin- ja suomenkieliset alueet voivat integroitua kielestä riippumatta. Sama koskee kaksikielisiä kaupunkeja Suomessa. Kieli on väline, ja kun on hieman hyvää tahtoa ja kärsivällisyyttä, on mahdollista kommunikoida ja luoda yhteisö.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Yrityskontekstissasama pätee moniin Suomessa ja Ruotsissa toimiviin yrityksiin. Suurten ruotsalaisten ja suomalaisten yritysten fuusioituminen 1990-luvulla ei ehkä antanut ruotsin kielelle sellaista vauhtia, jota monet olivat toivoneet, mutta se on kuitenkin auttanut monia suomenkielisiä näkemään ruotsin kielen osaamisesta konkreettista hyötyä omalle uralleen.

Kuten tiedetään, epäviralliset keskustelut ja käytäväjutustelut käydään usein ruotsiksi, vaikka yrityksen tai kokouksen kieli olisikin englanti.

Nykyisessädigitalisoituneessa maailmassa ruotsin kielen osaaminen on yhä tärkeämpää myös pienempien yritysten vienti- ja markkinointipäälliköille.

Verkkosivujen ja verkkokauppojen ruotsinkieliset versiot voisivat olla ensimmäinen askel kohti ruotsalaisia ja pohjoismaisia markkinoita. Samalla niillä, jotka osaavat riittävästi ruotsia seuratakseen ruotsalaista mediaa, on mahdollisuus päästä lähelle asiakkaitaan aivan eri tavalla kuin niillä, jotka eivät hallitse kieltä. Samalla saa käsityksen siitä, mitkä tuotteet ja palvelut ovat kysyttyjä Ruotsissa.

Kjell Skoglund

toimitusjohtaja

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari