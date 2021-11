Kiitämme Anna Niemistä ja Sanna Vauranojaa (kok) Turun Sanomien mielipidepalstalla 4.11. julkaistusta kirjoituksesta, jossa he toivovat, että mielenterveyden tukeminen on otettava osaksi syöpähoitoja. Aihe on tärkeä.

Henkisen hyvinvoinnin tukeminen on ollut osaamisen kehittämisen kohteena Tyksin syöpäklinikalla yli kymmenen vuoden ajan ja se on yksi Läntisen syöpäkeskuksen keskeisistä kehittämisprojekteista.

Tyksissä todetaan noin 3500 uutta syöpätapausta vuosittain. Osa potilaista sairastuu ajan kuluessa levinneeseen syöpään, mutta onneksi yli puolet syöpään sairastuneista paranee nykyhoidoilla.

Syöpään sairastuminen aiheuttaa ihmiselle kriisin, surua terveyden menettämisestä ja huolta henkisestä, fyysisestä, sosiaalisesta ja taloudellisesta selviytymisestä. Monille syöpään sairastuminen saattaa herättää myös pelkoa.

Noin kolmannes syöpäpotilaista kärsii samanaikaisista masennusoireista. Masennusoireita lisäävät aiemmat mielenterveyden ongelmat ja elämässä ehkä ratkaisemattomilta tuntuvat aiemmat menetykset ja vastoinkäymiset.

Syöpäpotilaansairastumiseen liittyvässä akuutissa kriisissä tärkeintä on, että syövän diagnostiikka ja hoitosuunnitelma laaditaan asiantuntevasti ja hoito toteutetaan oikea-aikaisesti.

Henkistä tukea pitää olla tarjolla koko syöpäpotilaan hoitopolun ajan. Emme voi rakentaa syöpäpotilaan henkisen tuen mallia yksittäisen ammattilaisen osaamisen varaan, vaan lähdemme kehittämistyössä siitä, että jokaisella syöpäpotilaita hoitavalla ammattilaisella tulee olla valmiuksia tukea ja arvioida potilaan hyvinvointia.

Keskusteluapua on jo nyt saatavilla Tyksin syöpäklinikalla, Tyksin palliatiivisessa keskuksessa ja Lounais-Suomen syöpäyhdistyksen tarjoamana.

Lisäksi vertaistuki on tärkeä henkisen tuen muoto.

Masennusoireiden tai muiden vakavampien psykiatristen häiriöiden arviointi ja hoitosuunnitelma laaditaan psykiatrian toimialueella. Perheiden tukemiseen saamme ammattilaisen työpanosta lastenpsykiatrian vastuualueelta. Perheneuvolat ovat myös osa perheiden tukiverkkoa.

Syöpäpotilaanhenkinen tuki koostuu moniammatillisena yhteistyönä toteutetusta laaja-alaisesta osaamisesta, jossa pyritään turvaamaan mahdollisuus kaikkien syöpäpotilaiden tukeen tavalla, joka huomioi potilaan ja hänen perheensä yksilölliset tarpeet.

Sirkku Jyrkkiö, toimialuejohtaja, operatiivinen ja syöpätaudit toimialue, Tyks; Ritva Kosklin, ylihoitaja, operatiivinen ja syöpätaudit toimialue, Tyks; Pia Vihinen, johtaja, Läntinen syöpäkeskus, Tyks; Annika Ålgars, vastuualuejohtaja, syöpäklinikka, Tyks; Heikki Minn, ylilääkäri, professori, syöpäklinikka, Tyks; Petri Virolainen, sairaalajohtaja, Tyks