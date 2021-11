Turun Sanomissa on tänä syksynä kirjoitettu Esperin hoivakoti Brahen ongelmista (TS 24.8. ja TS 26.8.). Sen sijaan ei ole kirjoitettu siitä, kuinka huonosti kaupunki on hoitanut asian.

Omaiset, joiden läheinen on sijoitettuna hoivakoti Braheen, eivät ole saaneet minkäänlaista tiedotetta kaupungilta tapahtuneesta. Asiasta on voinut lukea vain sanomalehdistä.

Omaisille ei ole edes vakuutettu, että asiat olisivat korjaantuneet. Ne eivät nimittäin ole. Viimeisten viikkojen aikana hoivakoti Braheen on ollut lähes mahdotonta saada yhteyttä puhelimitse, koska heidän puhelinjärjestelmänsä on ollut rikki. Tästäkään ei ole tiedotettu omaisia. Omaiset ovat vaan saaneet ihmetellä, miksi puhelin tuuttaa jatkuvasti tyhjää.

Omaiset eivät siis ole saaneet tietää, mitä talon sisällä tapahtuu. Jos on mennyt ovelle kyselemään, on joutunut pelkäämään, että saa vihat niskaansa sen takia, että tulee ilmoittamatta. Ilmoittamattomista vieraista ei pidetä ehkä siksi, että omaisten tullessa asukas voi maata märissä vaipoissa.

Turun kaupunki ei ole siis tiedottanut asiasta mitään eikä ole myöskään tarjonnut vaihtoehtoista sijoituspaikkaa, jos hoivakoti Braheen ei pysty enää luottamaan.

Jopa hoivakoti Brahen hoitajat myöntävät, että viriketoimintaa ei pystytä juurikaan järjestämään, koska kädet ovat täynnä töitä muutenkin.

Jo ennen puhelinpalvelun rikkoutumista hoivakotiin sisään pääseminen on ollut toivottoman vaikeaa. Omainen voi joutua odottamaan ovella jopa 15 minuuttia ennen kuin hoitaja ehtii tulla oven avaamaan. Tämä jo kertoo siitä, kuinka vähän hoitajilla on aikaa yhtään mihinkään. Sama määrä odottelua on usein edessä, kun haluaa päästä hoivakodista ulos, jotta joku hoitaja ehtisi avaamaan oven.

Ikäihmiset siis viettävät hoivakoti Brahessa päivät pitkät omissa huoneissaan televisio ainoana seuranaan tai nuokkuen päiväsalissa. Vaikka kuntoutusvälineitä olisi hankittu huoneeseen, niitä ei asukas voi käyttää, koska kukaan hoitaja ei ehdi opastamaan niissä.

Jos omaiset kommentoivat, että asukas on mennyt passiiviseksi, flegmaattiseksi ja kuin elämänhalunsa menettäneeksi, ainoaksi selitykseksi tarjoutuu asukkaan lähtökohtainen sairaus. Ikään kuin täydellisellä virikkeiden ja mielekkään elämän puitteiden puuttumisella ei olisi mitään tekemistä asian kanssa!

Omaisena olen tehnyt kaksi huoli-ilmoitusta ja soittanut sosiaalipäivystykseen, mutta näillä ei ole ollut mitään vaikutusta.

Mistään ei saa tietoa siitä, mitä vaaditaan, jos omainen ottaisi hoivakotiasukkaan takaisin oikeaan kotiin. Missään ei kerrota, millä lailla voisi saada järjestettyä riittävät palvelut omaan kotiin. Tämä ikään kuin tuomitaan vaikenemisella mahdottomaksi.

Missään ei myöskään kerrota, minkälaisen prosessin kautta hoivakotipaikan vaihtaminen tapahtuu.

Sosiaalipäivystyksessä kehotettiin tekemään valitus Aviin, mutta tämä ei paljon lohduta, jos pelkää, että märät vaipat ovat voineet aiheuttaa infektion, mikä pitäisi hoitaa välittömästi. Lääkäriä on lähes mahdotonta saada hoivakoti Braheen paikalle. Hoivakotiasukkaat eivät myöskään pysty käyttämään terveyskeskuspalveluita, koska heillä oletetaan olevan terveydenhoito hoivakodissa.

Turun kaupungin vanhuspalvelut edustavat vaihtoehdottomuuden kulttuuria. Omaiset ajetaan nurkkaan jo pelkällä vaikenemisen kulttuurilla.

Omaiset joutuvat erittäin vaikean eettisen ongelman eteen, kun he miettivät, luopuako koko omasta elämästään ja omasta työurastaan hoitaakseen ikäihmistä inhimillisemmissä oloissa vai yrittääkö löytää jonkin muun ratkaisun lähes mahdottomasta byrokratiahelvetistä.

Loppuun ajettu omainen