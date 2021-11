Turun Sanomien uutispäällikkö Rami Nieminen vetää kolumnissaan ”Kolonialistiset feministit” (TS 30.10.) hämäriä yhteyksiä raiskausuutisoinnin, transfobian ja Cult Cunth -feministiaktivistien välille.

Kolumnin kirjoittamisen motiivina on ollut Cult Cunthin, pienen feministisen aktivistiyhteisön, antama kritiikki Niemisen artikkelille ”Pelosta vapiseva raiskaaja pakeni hytistä ruotsinlaivalla – uhrin antama selkäsauna ei pelastanut tuomiolta” (TS 14.10.2020). Cult Cunth on antanut palautetta Niemisen syyllistä puolustavasta ja uhria syyllistävästä tavasta uutisoida rikoksesta.

Kuten Nieminenkin kertoo, Cult Cunth hakee räväköillä ja karnevalistisilla keinoilla huomiota yhdenvertaisuuden edistämiselle. Monet feministit ovat joutuneet toteamaan, että salonkikelpoisilla keinoilla muutosta ei tapahdu, joten on kokeiltava jotakin muuta ihmisten huomion herättämiseksi.

Se, että Cult Cunth herättää keskustelua naisten ruumiiden seksualisoimisesta näyttämällä naisrintoja muuallakin kuin miesten ilona elokuvissa tai mainoksissa, ei tarkoita, ettei se tekisi myös muuta tasa-arvotyötä.

Yhteisö esimerkiksi kiinnittää huomiota siihen, miten monesti raiskausuutisoinnissa ja uutisoinnissa miesten tekemästä väkivallasta häivytetään rikoksen tekijää. Otsikoissa monesti ”nainen raiskattiin” tai ”perhe surmattiin”, aivan kuin uhri olisi ollut rikoksessa jotenkin aktiivinen ja rikoksen tekijä tuskin lainkaan osallinen. Lisäksi uutisoinnissa saatetaan yrittää tehdä raiskaajasta uhri, kuten Nieminen teki viimevuotisessa artikkelissaan.

Hän kyseenalaistaa vielä kolumnissaankin uhrin kertomuksen pahoittelemalla, miten ”naisen sana riitti passittamaan” raiskaajan vankilaan.

Suuri osa raiskausrikoksista ja niiden yrityksistä jää poliisilta piiloon, joten on tärkeää, että uhreja uskotaan. Jos raiskauksen uhrien kertomuksia kyseenalaistetaan mediassa, eivät uhrit uskalla ilmoittaa rikoksista.

Nieminen kirjoittaa ”Cult Cunthin kolonialismista”, jolla hän viitannee siihen, että hänen mielestään pieni yhdenvertaisuutta ajava feministinen aktivistiporukka valtaa ja alistaa julkisen keskustelun samalla tavoin kuin siirtomaita sortaneet valtiot alistivat tai alistavat ihmisiä.

Vertaus on tahditon, kun huomioidaan, miten kolonisaation seurauksena on kuollut kymmeniä miljoonia ihmisiä. On lisäksi absurdia ajatella, että Cult Cunthilla olisi merkittävää valtaa julkisessa keskustelussa.

Niemisen kolumni haiskahtaa kuluneelta ja perättömältä ”mitään ei saa enää sanoa” -valitukselta. Kaikkea saa edelleen sanoa, mutta mikäli toimittaja artikkelissaan puolustaa raiskaajaa ja syyllistää uhria, hänen täytyy olla valmis ottamaan vastaan palautetta kirjoituksestaan. Jos ei halua tulla kutsutuksi misogyyniksi, ei kannata käyttäytyä vihamielisesti naisia kohtaan.

Outi Lindström

Turku