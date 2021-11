Koulujen ja oppilaitosten opiskeluhuollossa on koronan jälkeen suuria haasteita lasten ja nuorten ongelmien lisääntymisen vuoksi. Samaan aikaan erityisesti koulupsykologeista on huutava pula. Niin isoissa kuin pienissä kaupungeissa vakansseja on auki valtavia määriä.

Hallitus antoi lokakuussa eduskunnalle esityksen, jolla opiskeluhuoltoon säädetään henkilöstömitoitus kuraattoreille ja psykologeille. Henkilöstön koulutusmääristä ei ole kuitenkaan pidetty huolta.

Yksityiset toimijat ovat jo haistaneet heille avautuvan mahdollisuuden. Pian hyvinvointialueet joutuvat ostamaan opiskeluhuollon palvelut yksityisiltä voittoa tavoittelevilta yrityksiltä.

Tämä johtuu siis siitä, että vastoin asiantuntijoiden, henkilöstöjärjestöjen ja isojen kuntien näkemystä hallitus päätti pakkosiirtää koulukuraattorit ja -psykologit pois kuntien palkkalistoilta hallinnollisesti kauas kouluilta ja oppilaitoksilta hyvinvointialueille.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Opiskeluhuoltoa säätelevä laki oli susi jo syntyessään vuonna 2014, eikä sitä säädettäessä myöskään kuultu työtä johtavien rehtorien ja oppilashuoltotyötä päivittäin tekevien opettajien ja OAJ:n näkemyksiä. Laista tuli koulun arjen näkökulmasta vieras ja byrokraattinen.

Suurin epäkohta on tiedonkulun rajoittaminen ja mahdollisuus jättää oppilaan opettajat ja rehtori kokonaan ulkopuolisiksi, kun oppilaan opiskeluhuollon tuen tarvetta käsitellään.

Pian hyvinvointialueet joutuvat ostamaan opiskeluhuollon palvelut yksityisiltä voittoa tavoittelevilta yrityksiltä.

Opiskeluhuolto on edelleen ongelmakeskeistä tulipalojen sammuttamista ja korjaavien toimenpiteiden toteuttamista, vaikka painotuksen piti olla ennaltaehkäisyssä ja yhteisöllisessä opiskeluhuollossa.

Lasten ja nuorten palvelujen väliin on repäisty suuri railo. Hyvinvointialueet ryhtyvät nyt sote-vetoisesti vastaamaan koulujen ja oppilaitosten ennaltaehkäisevästä työstä vailla osaamista. Yhteistyörakenteita tarvitaan nopeasti, vaikka se tietää lisää byrokratiaa.

OAJ on perännyt opiskeluhuollon lainsäädännön kokonaistarkastelua jo vuosia. Sen sijaan hallitus otti suuren mutta tietoisen riskin päättäessään siirtää henkilöstön hyvinvointialueille ja yrittää nyt varmistaa palvelutason henkilöstömitoituksella. Näin luodaan markkinat yksityisille palveluille kukoistaa. Tämäkö on tarkoitus?

Uudistus on aiheuttamassa myös hallitsemattomia kuluja ja seurauksia. Osa kunnista suunnittelee parhaillaan yhteisöpedagogien palkkaamista kouluihin tekemään työtä, joka kuuluisi opiskeluhuollon kuraattoreille ja psykologeille.

Heljä Misukka

koulutusjohtaja

OAJ