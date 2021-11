Dosentti on titteli, joka osoittaa, että sen haltija on jonkin alueen erityinen asiantuntija; hänellä on yliopiston kriteerit täyttävä kyky sekä tutkia että opettaa.

Suomen Dosenttiliitto on kartoittanut dosentin arvon kääntämistä englannin kielelle. Kaikkiaan 19 Euroopan maassa ja ainakin 22 maassa sen ulkopuolella dosentin arvonimi käännetään sanaparilla associate professor (muun muassa Ruotsi, Islanti, Hollanti, Belgia, Viro, Alankomaat ja Espanja). Suomen Dosenttiliitto onkin päättänyt suositella associate professor -nimikettä dosentin englanninkielisenä käännöksenä.

Suomessa on yli 10 000 dosenttia, mutta virallista englanninkielistä käännöstä dosentin arvolle ei ole. Tämä on johtanut kirjaviin käytäntöihin.

Osa dosenteista käyttää käännöstä adjunct Professor, joka löytyy myös yliopistolain englanninkielisestä käännöksestä. Suomen rehtorien neuvosto Unifi, Professoriliitto ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta sen sijaan suosittelevat sanayhdistelmää title of docent. Tämä on ehkä lakiteknisesti oikea, mutta kielellisesti ja asiallisesti virheellinen käännös.

Ehkä tavallinen kansalainen ihmettelee, ovatko dosentit tittelinkipeitä. Työn- ja rahoituksen hauissa anonyymit, nimiä ja arvoja vailla olevat hakemukset ovat kuitenkin yleistymässä; vain työn tulos, julkaisut ja kansainvälinen yhteistyö ratkaisevat.

Yliopistomaailma ei kuitenkaan toimi näin. Kaikissa julkaisuissa on tekijöiden nimet ja jopa nimien järjestyksellä on väliä. Lisäksi koko yliopistomaailma ja sen toiminta perustuu erilaisiin, akateemisiin meriitteihin pohjautuviin luokitteluihin. Koska aito titteleistä luopuminen tämänhetkisessä yliopistomaailmassa on sula mahdottomuus, on tärkeää ilmaista ne oikein.

Aiemmin dosentin käännöksellä ei ollut niin väliä, kun tieteen kenttä oli suurelta osin kansallinen, mutta nyt ajat ovat toiset. Suomella ei ole varaa jättää käyttämättä dosentteja ja heidän potentiaaliaan.

Emme voi myöskään takertua kansallisiin pinttyneisiin tapoihin ja olla noudattamatta kansainvälisiä käytäntöjä. Huono tai virheellinen käännös vaikeuttaa kansainvälistä yhteistyötä. Se vaikuttaa osaltaan myös Suomen tieteelliseen ja teknologiseen kilpailukykyyn.

Englanninkielisen käännöksen täytyy antaa oikea viesti dosentin pätevyydestä ja asemasta tieteen kentällä. Oikein käännetty titteli ei maksa yhteiskunnalle mitään.

Tanja Pessi

molekyylibiologian dosentti, Suomen Dosenttiliiton puheenjohtaja

Tiina Mahlamäki

uskontotieteen dosentti, Suomen Dosenttiliiton varapuheenjohtaja