Pitkäaikainen työtoverini Esko Valtaoja kehuu kolumnissaan (TS 26.10.) ydinvoiman turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Muistan lukeneeni hänen kolumniaan samasta aiheesta maaliskuussa 2011, kun radiossa kerrottiin ydinvoimalan räjähtäneen Fukushimassa. Pian räjähti kolme muutakin reaktoria, mutta Valtaojan usko ei ole horjunut.

Ydinvoimaloita on ollut käytössä noin kuusikymmentä vuotta, mutta turhan usein on jo tapahtunut sellaista, minkä ei pitänyt olla mahdollista. Ydinvoimalan jäähdytyspumppujen pysähtyminen on tuhoisaa. Sen voi aiheuttaa voimalan henkilökunnan virhe, sähköverkot tuhoava luonnonmullistus tai sota.

Sähköverkot voi tuhota myös massiivinen Auringon roihupurkaus. Tällainen ns. Carringtonin myrsky tapahtui 1859. Sähköverkkoja ei vielä ollut, mutta lennätinyhteydet kärähtivät.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Vuonna 2012 havaittu Auringon koronan voimakas massapurkaus olisi Maahan osuessaan voinut tuhota globaalisti koko sähköverkon, mutta se meni ohi.

Jääkairanäytteistä on päätelty vuonna 775 Maahan osuneen roihupurkauksen olleen satakertainen Carringtonin myrskyyn verrattuna. Sellainen tuhoaa ydinvoimalat, eikä sitä voi ennustaa.

Ydinvoimalan suunnittelu ja rakentaminen vie 20 vuotta, toiminta-aika on 60 vuotta ja polttoainetta on jäähdytettävä vielä 40 vuotta. Siitä ei ole poliitikkojen suosittelemaksi ylimenokauden energialähteeksi.

Lopuksi jätteiden jäähdyttämisen, kätkemisen ja voimalan purkamisen saavat huolekseen seuraavat sukupolvet. Se on inhottava perintö, josta he eivät meitä kiitä.

Suomessa on tarkoitus kätkeä ydinjäte syvälle kallioperään, missä sen uskotaan olevan turvallisesti satoja tuhansia vuosia. Ehkä on, mutta se ei läheskään riitä. Jätteen pitäisi olla varmasti pois elämän piiristä maailman tappiin asti, ainakin 1–2 miljardia vuotta, kunnes Aurinko laajetessaan käristää elämän Maassa.

Jäteluolan alueella voi käynnistyä vuoriston muodostuminen, jolloin eroosion ja jäävirtojen jauhamat tuhansien tonnien uraani- ja plutoniumjätteet myrkyttävät laajat alueet. Meillä ei ole moraalista oikeutta aiheuttaa tuhoa Maan elämälle silloinkaan, kun ainoa säilynyt jälki lajista "homo avarus" (ahne ihminen) on ydinjäte. Elämäähän ei ole havaittu maailmankaikkeudessa missään muualla.

Valtaojan mukaan ydinenergiaa tarvitaan, koska tuuli- ja aurinkoenergiaa ei riitä. Tähtitieteilijänä hänen pitää tietää, että Auringon Maahan säteilemä energia ylittää ihmiskunnan tarpeen 6000-kertaisesti. Se tulee aurinkopaneeleilla hyödynnettävässä muodossa, josta osa muuttuu tuuli-, vesi-, bio- ym. energiaksi. Ydinsähkö on korvattavissa halvemmalla aurinkosähköllä, jota tavalliset ihmiset voivat tuottaa taloissaan.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Asensin talooni 6 vuotta sitten aurinkovoimalan, jonka energian vuosituotanto 16 MWh ylittää kulutukseni. Jos Suomen 1,5 miljoonaan asuin- ja liikerakennukseen asennetaan keskimäärin saman tehoinen pienehkö voimala, niiden yhteistuotanto 24 TWh on enemmän kuin ydinvoimaloiden.

Aurinkopaneelit ovat nyt 30 prosenttia tehokkaampia ja hinta puolittunut. Kesällä työpaikalleni asennetun voimalan kustannusten ja 30 vuoden tuotannon mukaan arvioitu energian kustannus on kolmasosa pörssisähkön päiväajan keskihinnasta, eikä siihen lisätä Carunan siirtomaksua ja veroja.

Tapio Korhonen

avaruusoptiikkaan erikoistuneen yrityksen johtaja