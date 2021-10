Mynämäki on Suomen ainoa kunta, joka lomauttaa kasvatus- ja opetushenkilökuntaansa syksyllä 2021. Se on kyseenalainen kunnia ja tuntuu erityisen raskaalta korona-aikana, jolloin henkilöstö on valmiiksi venynyt ja kuormittunut äärimmilleen poikkeusoloissa. Kunnan päättäjien tapa kiittää henkilökuntaansa poikkeuksellisen raskaina aikoina on kohtuuton ja moraaliton.

Kukaan ei kiistä Mynämäen pitkäaikaisia talousongelmia, ja on tervettä tarkastella kriittisesti kunnan toimintoja. Kun kunnan talouden tasapainottamissuunnitelma käynnistettiin, myös henkilöstö sai esittää vaihtoehtoisia säästötoimenpiteitä. Henkilöstön suuri enemmistö vastusti lomautuksia säästötoimenpiteenä.

Lomautuspäätös kuitenkin tehtiin koskemaan lähes koko Mynämäen kunnan henkilökuntaa. Opettajat lomautettiin seitsemäksi päiväksi, muu henkilökunta 14 päiväksi. Lomautukset alkoivat elokuussa 2020 ja ovat nyt juuri päättyneet.

Ennen lomautuspäätöstä opettajien paikallisyhdistys vetosi ponnekkaasti Mynämäen päättäjiin, jotta he peruisivat lomautukset, koska lomautuksilla ei saavuteta säästötavoitteita ja koska korona ja lomautus ovat erittäin huono yhdistelmä. Mikään muu Suomen kunta ei kohdistanut kasvatuksen ja opetuksen lomautuksia syyslukukauteen 2021.

Suurin syy lomautusten peruutuksiin muissa kunnissa on ollut se, että koronan vaikutus kuntatalouden heikkenemiseen on ollut odotettua vähäisempi valtion antamien koronatukien ja -avustusten ansiosta. Myös Mynämäki sai suuret korona-avustukset, joilla palkattiin muun muassa uutta henkilökuntaa kouluihin ja päiväkoteihin – ja samanaikaisesti lomautettiin vakituista henkilökuntaa.

Tässä on iso moraalinen ristiriita. Muut kunnat ovat paremmin ymmärtäneet lasten ja nuorten heikon tilanteen korona-aikana. Etäopetus jätti oppilaat enemmän tai vähemmän omilleen, joten oppimisen aukkoja on jäänyt runsaasti – nyt lomautus on Mynämäellä pahentanut tilannetta edelleen.

Mynämäen varhaiskasvatuksessa henkilökunnan lomauttaminen on kestänyt kaikkiaan yli vuoden, koska laki määrittelee tarkasti ryhmien henkilömitoitukset. Lomautus on tarkoittanut henkilökunnan jatkuvaa vaihtumista lapsiryhmissä, lomien siirtämistä, sijaisten ottamista, kiirettä ja uupumista. Sijaisten ottaminen maksaa, joten alkuperäinen säästötavoite ei voi toteutua.

Varhaiskasvatus on kärsinyt pätevän henkilöstön pulasta vuosikausia. Nyt lomautus tekee tilanteesta entistä vaikeamman, ja Mynämäki on saanut imagoonsa ison lommon työnantajana.

Perusopetuksessa ja lukiossa pääosa lomautuksista siirrettiin koronan takia syksystä 2020 kuluvaan syksyyn 2021. Tämän lykkäyksen takia opettajat ovat jääneet lomautuspäivinään kokonaan ilman työttömyyskorvausta ja kunta ilman verotuloja. Se kaventaa entisestään asetettua säästötavoitetta.

Lomautuspäivinä oppilaat eivät voi saada opetussuunnitelman mukaista ohjausta ja opetusta, koska he joutuvat opiskelemaan pitkälti itsenäisesti opettajan hoitaessa kahta ryhmää yhtä aikaa eri tilassa. Lomautettu opettaja ei suunnittele eikä arvioi lomautuspäivän töitä, eikä suunnittelu kuulu myöskään valvovalle opettajalle, joka tekee lomautetun kollegansa työt oman työnsä ohessa.

Lukiolaiset jäävät lomautustunteina kokonaan ilman opetusta.

Lomautus luo luokkiin myös turvallisuusriskin. Opettajat kantavat huolta lasten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Kenen on siis vastuu, jos lomautuksen aikana lapsiryhmissä sattuu vahinkoja? Kuka puuttuu esimerkiksi kiusaamistilanteeseen, kun opettaja ei ole paikalla luokassa?

Koulujen henkilökunnan väsymisestä on puhuttu julkisuudessa paljon. Monet haluavat vaihtaa alaa. Mielestämme kuntapäättäjät eivät lomautuspäätöstä tehdessään ymmärtäneet, mihin kaikkeen päätös vaikuttaa erityisesti näinä poikkeusaikoina.

Hätähuutomme kuuluukin: Ei koskaan enää henkilöstösäästöjä, ei koskaan enää lomautusta, vaan rauhaa tehdä laadukasta ja pitkäjänteistä varhaiskasvatusta ja opetusta, joista Mynämäki on aina saanut olla ylpeä!

OAJ:n Mynämäen paikallisyhdistys