”Työttömyys vähenee, työpaikkoja on runsaasti”, kuului uutisotsikko (TS 27.10.2021). Mielenkiintoinen näkemys sinällään. Henkilökohtaisesti uskallan olla tästä eri mieltä. Läheiseni on ollut pari vuotta työttömänä työnhakijana, vaikka kokemusta ja ammattitaitoa on kymmeniä vuosia samasta tai saman tyyppisestä työstä.

Työllistymisen esteeksi on muodostunut ikä eli 60 vuotta. Surullista, mutta totta, sillä työhaluja on ja työhakemuksia on ”tehtailtu”. Vaan töitä ei ole ei edes muuta kuin ammattia vastaavaa työtä vuokrafirmojen kautta.

Työnantajien tulisi ymmärtää, että yhtälönä vaatimus 30 vuoden työkokemus 30–40 vuoden iällä ei ole realistinen.

M. Virtanen