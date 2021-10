Taustalla muhivaa

Voisiko nyt hei aloittaa tutkimukset tarkemmista syistä mitkä asiat johtavat ihmisten sairastumiseen työpaikoilla. Työilmapiirin tulehtuminen, selän takana juoruaminen ja jonkin ihmisen vainoaminen sekä maalittaminen erinäisistä omien tarkoitusperien tavoittamisista. Olen useasti kuullut ihmisiltä juuri näistä lähtökohdista kumpuavia viestejä ja heidän jaksamisestaan! Olisi valtava määrä esimerkkejä jossa ihminen on itse lähtenyt ja vaihtanut työpaikkaa kun ei enää ole jaksanut. Valitettavasti on ollut paljon niitä työntekijöitä jotka ovat vain jääneet ja sinnitelleet. He ovat joutuneet lopettamaan työnsä terveydellisistä syistä sekä Lääkärin kirjoittaessa lausunnon työkyvyttömyydestään. Erikoisinta on vielä se miksi suomessamme itsemurha tilastot ovat erittäin hyolestuttavan korkeita. Olisiko jo aika lähteä tutkimaa sekä purkamaan tätä kuolemansolmua yhteiskunnastamme, ennenkuin se kuristaa meidät kaikki otteessaan? Voisin sanoa että tämä on se oikea ja todellinen ilmastohätätila!

