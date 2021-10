Turun Sanomissa 21.10. käsiteltiin Tyksin lapsettomuushoitojonojen kasvua. Ilmiö on tuttu myös muualla Suomessa.

Jutussa tuodaan esiin, että itsellisten naisten ja naisparien pääsy julkisen palvelun ”lahjasukusoluhoitojen” piiriin vuonna 2020 on lisännyt kysyntää. Näin varmasti on. Taustalla on kuitenkin sairaanhoitopiirien keskinäisellä sopimuksella ylläpidetty käytäntö, jonka Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta totesi syrjiväksi jo vuonna 2016. Syrjinnän logiikalla ei voi laatia eettisesti kestävää säätelyä.

Sen sijaan, että pyritään jälleen nimeämään vääränlaisia lapsettomuudesta kärsiviä ryhmiä, kehotan pohtimaan uudenlaista säätelyä.

Jutussa todetaan, että kevyemmissä ”hoidoissa” kuten inseminaatiossa ei erotella niitä, joilla on lisääntymisterveyden ongelmia ja niitä, joiden lapsettomuus johtuu vain siittiöiden puutteesta. Naisparit ja itselliset naiset kuuluvat useimmiten jälkimmäiseen kategoriaan, vaikka toki myös heillä voi niitä olla.

Oleellista olisi erottaa lääketieteellisen hoidon tarve sukusolujen tarpeesta, vaikka tarpeet voivat olla päällekkäisiä (myös heteropareilla). Erottelu mahdollistaisi normaalin lääketieteen käytännön mukaan vakavamman hoidontarpeen priorisoinnin.

Missään tapauksessa ei kuitenkaan pidä palata tilanteeseen, jossa heteroavioparin lapsettomuus on aina ”vakavampaa” kuin muiden. Sen sijaan tulisi aktiivisesti etsiä tapoja, joilla avusteisen lisääntymisen käytännöt voisi irrottaa raskaasta erikoissairaanhoidon kontekstista silloin, kun tarvetta varsinaiselle hoidolle ei ole.

Perheellistymisen ja avusteisen lisääntymisen kenttää ei voi tarkastella vain lääketieteen ilmiönä.

Eräs tällainen ratkaisu voisi olla kudoslain muuttaminen siten, että siittiöiden tilaaminen yksityishenkilönä ulkomailta koti-inseminaatiota varten olisi mahdollista. Käytännön voi rajata koskemaan maita, joiden lainsäädäntö vastaa Suomen hedelmöityshoitolaissa määriteltyä lapsen oikeutta saada tieto alkuperästään täysi-ikäisenä.

Perheellistymisen ja avusteisen lisääntymisen kenttää ei voi tarkastella vain lääketieteen ilmiönä. Väestöliiton tuoreessa sijaissynnytyslausunnossa todettiin uraauurtavasti, että myös itsellisten miesten ja miesparien avusteisen lisääntymisen mahdollisuuksia tulee edistää. Lääketieteen etiikka on riittämätöntä hahmottamaan monimuotoisen perheellistymisen haasteita. Tarvitsemme avointa yhteiskunnallista keskustelua ja uutta eettistä mielikuvitusta.

Tiia Sudenkaarne

VTT, FM

Helsingin yliopiston tutkijatohtori (Suomen Akatemia, SoSaMiRe)