Tammikuussa käydään Suomen ensimmäiset aluevaalit. Varsinais-Suomessa 79 aluevaltuutettua tulevat päättämään yli miljardin euron veropotin käytöstä sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluihin.

Jos kokoomus olisi saanut päättää, hallituksen maakuntahimmeliä ei rakennettaisi. Me olisimme keskittyneet suoraan palveluiden uudistamiseen kuntien kautta.

Uudistus on nyt kuitenkin nuijittu eduskunnassa, joten pulinat pois. Aiomme keskittyä tekemään hallituksen mallista mahdollisimman hyvän.

Potilaan viiveetön hoitoonpääsy eli toimivat palvelut ovat tärkein tavoite. Hallituksen mallin keskeinen – peräti ainut – hyöty on perusterveydenhuollon (terveyskeskukset) ja erikoissairaanhoidon (Tyks) saattaminen samoihin käsiin.

Ongelma on ollut, että terveysvaivoja hoidetaan liian myöhään, jolloin tarvitaan enemmän kallista erikoissairaanhoitoa. Tämän on nyt muututtava ja resursseja siirrettävä oikea-aikaiseen perusterveydenhuoltoon.

Hyvinvointialueet päättävät myös palveluverkostosta, eli siitä missä hoitoa jatkossa saa. Palveluverkoston pitää palvella koko maakunnan asukkaita.

Jotta hoitoon myös varmasti pääsee, kokoomus kannattaa palvelusetelien laajaa käyttöönottoa. Suomeksi sanottuna, jos et pääse ajoissa hoitoon, sinulla on oltava oikeus hakea palvelusi setelillä myös yksityiseltä tai järjestöltä. Tämä auttaa takaamaan kattavamman palveluverkoston koko maakunnassa.

Palvelusetelit eivät kuitenkaan muutu hoivaksi ilman tekeviä käsiä. Samoin hallituksen säätämä hoitajamitoitus on vain lain kuollut kirjain, jos hoitajia ei tosiasiallisesti ole.

Näemme nyt, miten hätäisesti tehty mitoituskirjaus uhkaa pahentaa entisestään kotihoidon ahdinkoa, kun hoitajia joudutaan siirtämään tehtävästä toiseen.

Hoitajapulan ratkaiseminen on hyvinvointipalveluille kohtalon kysymys. Tarvitaan useita toimenpiteitä, jotta hoitajan työpäivä saadaan mielekkääksi ja hoiva-ala houkuttelevaksi. Myös digitalisaation avulla voimme tehostaa palveluita niin, että terveydenhuollon ammattilaiset saavat enemmän aikaa keskittyä varsinaiseen hoitotyöhön.

Se mikä sote-uudistuksessa vielä huolettaa, on hallituksen asettama liian tiukka aikataulu. Arvaamaton pandemiatilanne luo omat haasteensa uudistamiselle.

Vaalien jälkeen uusilla päättäjillä on alle vuosi aikaa tehdä kehitystyötä. Onneksi kaikkea ei tarvitse saada heti valmiiksi. Kiireessä piilee kuitenkin iso riski sekasotkulle. Tämä ei käy.

Sote-uudistus voi onnistua vain, kun johtaminen ja päätöksenteko on kisakunnossa alusta lähtien.

Erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto, sosiaalityö ja pelastuspalvelut on hitsattava yhdeksi saumattomaksi kokonaisuudeksi, jossa potilas on pomo, ei pompotettava. Alueiden on tehtävä aikamoinen aikahyppy 2020-luvulle seuraavien vuosien aikana. Edessä on väistämättä muutoksia, mutta eiköhän niistä yhteistyöllä selvitä.

Työtä on paljon, mutta niin on keinojakin. Tosin maakuntavero ei ole sellainen.

Petteri Orpo

Kokoomuksen puheenjohtaja