Sydäntä särkevää on lukea uuden musiikkitalon paikasta, kumpikaan esitetyistä ei olisi ollut hyvä. Miten päättäjät kehtaavat jättää omaan arvioimattomaan arvoonsa konserttitalomme, joka on lahjaksi saatu ja varmuudella siihen olisi saatu hyvä ratkaisu. Olisi voinut kerrankin olla ylpeä turkulaisuudesta, mutta nyt on edelleen parasta katsella varpaitaan ja olla kuin ei olisikaan.

Turhuuksia on jo tarpeeksi, Logomon silta, joka jäi ilman parkkitaloa Ratapihankadulla, funikulaari, joka joskus liikkuu ja kun liikkuu niin pyörät kuluvat, toriparkki pilasi täydellisesti vanhan keskustan ja torikaupan. Se ei palaa, mikäli myyjien kylmä-/säilytysautoa ei saada myyntipaikan välittömään läheisyyteen.

Nyt ollaan pilaamassa kauppahalli, kun parkkipaikkaa ei kohta enää ole. Aivan liian pitkä ja vaikea on kulku jostain toriparkista, jota ei edes haluta käyttää ja miltä kulmalta sieltä sitten paikan kulloinkin saisi.

Kaupungintalon puistikkoa jo ollaan rakentamassa, piloilla siis sekin. Jne jne.

Haluan uudet kunnallisvaalit heti, nykyisten päättäjien kanssa menee rahat ja pilataan vanha arvokas Turku, jota sydämestäni rakastan.

Miksi ihmeessä asioita ei voida puntaroida tarpeeksi kauan, siis oikein kauan ja ihan vaikka kysyä maksajilta suuntaa antavaa mielipidettä.

Pitää samalla muistaa, että vanhempi väestö ei seikkaile netissä eikä näin ollen saa mielipiteitään julki, mutta maksajiksi veroillaan kelpaavat kyllä.

Marja Laakso