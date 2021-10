Olen asunut koko lapsuuteni Ihalassa, ja kotini sijaitsee metsän laidalla. Metsä oli mahtava paikka leikkiä ja tutkiskella lapsena. Sitä käyttävät myös koirien ulkoiluttajat, ja se on suosittu lenkkeilypaikka. Vaikka en ole enää lapsi, metsä on minulle rakas paikka ja tykkään viettää siellä aikaa.

Nyt Raision kaupunki haluaa rakentaa tien metsän läpi.

Raision kaupunki on kaavoittanut tien, joka kulkee välillä Vaisaari-Ihala. Tie kulkee monelle alueen asukkaalle rakkaan metsän läpi. Tie tulisi kulkemaan myös monien talojen, kuten omani, vierestä. Tie pilaisi rauhan, jota metsä antaa.

Tiehanke tulisi maksamaan kymmeniä miljoonia, ja sen jatko-osa vielä enemmän. Mistä kaupunki saa tämmöisiä rahasummia?

Kyseinen tie ei ole ainut projekti, joka Raisioon on suunnitteilla. Myös keskusta ja kouluja aiotaan uusia. Rahaa kannattaisi käyttää mieluummin niihin kuin turhiin teihin.

Tien on ajateltu auttavan Raision keskustan tietyön aikaisissa liikennejärjestelyissä. Liikennettä ohjattaisiin tietyön ohitse uuden tien avulla.

En ole keskustan remonttia vastaan, mutta on pakko olla parempi tapa helpottaa liikennejärjestelyjä kuin uuden tien rakentaminen.

Rekat eivät edes saisi ajaa tiellä. Miksi ohjata vilkas liikenne reittiä, joka ei sovi raskaille ajoneuvoille?

Lisäksi tien jatko-osan on suunniteltu kulkevan rautatien alta, joten sen toteuttaminen on todella epätodennäköistä. Kaava on vanhanaikainen. Se on tehty 1990-luvulla, eikä se näin ollen vastaa nykypäivän tarpeita.

Ratkaisu ongelmaan on olla rakentamatta tietä ja miettiä fiksumpi ratkaisu liikennejärjestelyihin. Raision kaupungin päättäjien pitäisi käyttää enemmän aikaa asukkaiden kuuntelemiseen ja keksiä kaikille sopivia ratkaisuja.

Toivon, että tuleviin hankkeisiin käytetään enemmän aikaa. Tekemällä fiksumpia ratkaisuja säästetään rahaa käytettäväksi parempiin tarkoituksiin!

Vilma Salmi