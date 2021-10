Oppivelvollisuusuudistuksen tavoite on, että suomalaisten osaamistaso nousee ja jokaisella nuorella on mahdollisuus suorittaa toisen asteen tutkinto. Oppivelvollisuuden laajentamisessa kyse on nuorten oikeudesta oppimiseen ja ohjaukseen, ja yhteiskunnan sekä nuoren ympärillä olevien aikuisten – opettajien, koulukuraattoreiden ja muiden ammattilaisten – velvollisuudesta tukea nuorta.

Toisen asteen osalta oppivelvollisuus suoritetaan pääsääntöisesti lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa. Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös esimerkiksi perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen väliin sijoittuvassa nivelvaiheen koulutuksessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriöön on tullut palautetta Turun Sanomissa 16.10. mielipidekirjoituksessa käsitellystä aiheesta, eli mahdollisuudesta suorittaa perusopetus loppuun omassa tutussa koulussa tilanteessa, jossa nuori ei ehdi saavuttaa riittävää osaamista peruskoulun päättötodistusta varten ennen kuin hän täyttää 17 vuotta.

Nykylain mukaan oppilas voi opiskella peruskoulussa vain siihen asti, kun hän täyttää 17 vuotta. Sen jälkeen hänen tulee siirtyä esimerkiksi aikuisten perusopetukseen tai muuhun nivelvaiheen koulutukseen. Siirtyminen aikuisten perusopetukseen tarkoittaisi usein koulun vaihtoa, mikä voi aiheuttaa monelle haasteita.

Palaute on ministeriössä otettu vastaan ja kuultu. Lakimuutoksen valmistelu tilanteen korjaamiseksi on jo käynnissä. Muutos voisi koskea jo ensi lukuvuotta.

Tavoitteena on, että oppivelvollisen olisi mahdollista suorittaa perusopetus omassa koulussaan, mikäli se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi nuoren kannalta.

Oppivelvollisuusuudistuksessa on kyse myös siitä, että nuorelle on olemassa tiivis turvaverkko ja selkeät vastuutahot koulutuspolun kaikissa vaiheissa. Perusopetuksen järjestäjä ”saattaen vaihtaa” oppilaat toiselle asteelle.

Perusopetuksen päättymisen jälkeen vastuu oppivelvollisuuden suorittamisen ohjauksesta, tuesta ja valvonnasta on perusopetuksen järjestäjällä siihen asti, kunnes oppivelvollinen aloittaa opinnot perusopetuksen jälkeisessä koulutuksessa. Viimesijainen vastuu oppivelvollisen ohjaamisesta on asuinkunnalla.

Läpi oppivelvollisuusuudistuksen valmistelun lähtökohtana on ollut eheä koulutuspolun jatkumo perusopetuksesta toiselle asteelle. Vastaavasti oppimisen tuen jatkumo on haluttu turvata siirryttäessä koulutusasteelta seuraavalle.

Oppivelvollisuuslakiin onkin kirjattu säännökset, joilla varmistetaan tuen tarpeeseen liittyvän tiedon siirto oppivelvollisen siirtyessä uusiin opintoihin.

Vaativan erityisen tuen koulutuksen kysyntä kasvoi kevään yhteishaussa odotettua enemmän ja koulutuspaikkojen löytämisessä ammatillisista erityisoppilaitoksista oli haasteita.

Oppilaitokset ovat tilanteen ratkaisemiseksi lisänneet tarjontaa ja ministeriö on varautunut tänä syksynä myöntämään ammatillisille erityisoppilaitoksille rahoitusta opiskelijamäärien lisäyksestä johtuen.

Li Andersson

opetusministeri

(vas)