Vasaramäessä sijaitsevan yhtenäiskoulun 7.–9.-luokkalaisten suunnitellaan jatkossa käyvän koulua Lausteella. Kaupunginhallitus päätti 5.10.2021 kokouksessaan aloittaa suunnittelun Lauste II -nimisestä yhtenäiskoulusta. Allekirjoituksia suunnitelmaa vastaan kertyy koko ajan lisää.

Nykyisen Vasaramäen yhtenäiskoulun 7.–9.-luokkalaisista yli puolet on Vasaramäen alueelta. Suunnitellun Lausteen yhtenäiskoulun oppilaistakin lähes puolet tulisi Vasaramäestä.

Hyväksytyssäsuunnitelmassa todetaan, että ”kaupunginvaltuuston periaate valmistelussa on, että alueen asukkaiden osallisuus tulee huomioida, vain alueen asukkaita kuulemalla saadaan asialle hyvä lopputulos... Lausteen koulun tulevaisuutta ei voi päättää ilman perheiden ja lasten osallisuutta asiaan”.

Asian valmistelun aikana on syntynyt jo kymmeniä sivuja valmistelumateriaalia, joka löytyy kaupunginhallituksen päätöksen liitteistä. Materiaalin perusteella on erittäin vaikea varmistaa, minkä tiedon perusteella nykyinen suunnitelma on valittu. Varmaa on se, että alueiden asukkaita tai oppilaita ei ole kuultu.

Keskeisenäperiaatteena Lauste II -suunnitelmassa on segregaation vähentäminen. Tämä tarkoittaa sitä, että maahanmuuttajataustaisten suhteellista määrää halutaan vähentää Lausteen ja Varissuon kouluissa.

Vasaramäen yläkoulun nykyisistä oppilaista suomenkielisiä on 82 prosenttia. Esimerkiksi Hirvensalossa prosentti on 94,5. Keskimääräinen prosentti Turun yläkouluissa on 82 prosenttia.

Lähtökohtaisesti huono-osaisuuden, segregaation sekä yleisesti nuorten pahoinvoinnin ennaltaehkäisyyn voidaan vaikuttaa hyvillä lähipalveluilla, kohtaamisilla ja osallistamisella. Itse rakennus ei vielä vähennä ongelmia.

Vasaramäessä sijaitsevan yläkoulun oppilaista jo nyt iso osa tulee muilta alueilta, kulttuureista ja kielitaustoista. Kokonaisuus on segregaatiota vähentävä ja edistää sitä tavoitetta, että lähiöistä lähdetään käymään koulua muilla alueilla.

Lauste II on piirretty kartalle miettimättä asukkaiden arkea. Vasaramäkeläiset selviävät tällä hetkellä arjestaan pitkälti ilman autoa. Lausteelle kulkeminen tulee väkisin tarkoittamaan sitä, että autoilu lisääntyy.

Eri alueille muutetaan niiden palveluiden ja sijainnin vuoksi. Lauste II ei tule vasaramäkeläisten näkökulmasta olemaan vaihtoehto, vaan tulee toteutuessaan aiheuttamaan hakemussuman keskustan alueen kouluihin.

Asukkaiden osallisuuden Turussa tulisi olla aitoa. Jo suunnittelun alkuvaiheessa olisi pitänyt järjestää laaja kuuleminen koskien oppilaita ja alueiden asukkaita.

Vielä ei kuitenkaan ole myöhäistä. Vasta kaupunginvaltuusto päättää, mitä Vasaramäen yläkoululle jatkossa käy.

Ville Santalahti

sihteeri

Vasaramäen omakotiyhdistys