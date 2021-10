Päätös uudesta konserttitalosta, kuten kaupunki sitä nimittää, on tehty. Poliittisen pelin lisäksi on tärkeää seurata, mitä olemme rakentamassa. Konserttitalon vai musiikkitalon. Ei ole yhdentekevää sisällöllisesti, millä nimellä kutsumme tulevaa rakennusta.

Wikipedian mukaan käsitteenä konsertti vakiintui klassisen musiikin aikana, jolloin puhuttiin "konsertoista". Myöhemmin populaarimusiikin synnyttyä ja yleistyttyä 1900-luvun puolivälin jälkeen alettiin puhua myös pop- sekä rock-konserteista, ei kuitenkaan sisällöllisesti synonyymina.

On selvää, että konserttitalo-sanalla on "historiallista" painolastia ja mikä olennaisinta, se on sisällöllisesti kapeampi kuin musiikkitalo. Musiikkitaloon voisi myös helposti kehittää lisänimen, tyyliin Musiikkitalo Manu.

Aivan poikkeuksellisesti voisin tässä asiassa olla sitä mieltä, että tuleva musiikkitalo olisi kaupunkienemmistöinen osakeyhtiö, johon varmaan yksityinen pääoma olisi jonoksi asti sijoittamassa? Musiikkijuhlasäätiö tulisi joka tapauksessa sulauttaa musiikkitalon hallintoon tai pyrkiä se liittämään osaksi maineikkaaseen Naantalin Musiikkijuhliin.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Talon rakenneratkaisuissa on tärkeää ottaa huomioon myös ihmisille suosituimman, populaarimusiikin, kunnolliset esittämismahdollisuudet. Onko ne huomioitu? Muutaman TS:n havainnekuvan perusteella näyttäisi ainakin oopperan esittämismahdollisuudet huomioidun?

Helsingin musiikkitalon kokemuksista voin vielä sanoa, että katsomossa orkesterin selkien tai esiintyjien takapuolienkaan katsominen ei synnytä riemunkiljahduksia.

Kaiken kaikkiaan uuden musiikkitalon rakentaminen on investointina sellainen, että sen monikäyttöisyys tulisi myös mahdollisimman hyvin turvata.

Pitkäaikaisena kaupungin-/filharmonisen orkesterin kuulijana ja kausikorttilaisena toivon, että uusi konserttitalo aikanaan innostaisi päättäjiä käymään myös esimerkiksi filharmonisen orkesterin konserteissa.

Lasse Hallamurto

Turku