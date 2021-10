Sanon suoraan: Marinin keskustavasemmistolaisen hallituksen talouspolitiikka on vastuutonta ja linjatonta. Tulevista sukupolvista ei paljon välitetä.

Suomi on jäänyt muiden Pohjoismaiden talouskasvuvauhdista jo aikoja sitten. Alle puolet suomalaisista on töissä ja huoltosuhde heikkenee entisestään. Julkinen velka on räjähtänyt hurjiin mittoihin.

Isoa osaa toimialoista piinaa työvoimapula. Yritykset eivät löydä työntekijöitä, terveyskeskuksiin ei saada hoitajia ja investointeja jää tekemättä valjujen kasvunäkymien takia. Verotus on huippukireää ja uhkaa kiristyä entisestään.

Reseptit suunnan kääntämiseksi ovat tiedossa. Monet muut maat ovat niitä soveltaneet ja ne ovat sekä taloustiede että käytäntö osoittaneet toimiviksi.

Suomessa pitää palata järkevään julkisten menojen tasoon, sosiaaliturvaa on uudistettava työntekoon kannustavaksi, työperäistä maahanmuuttoa pitää lisätä tuntuvasti ja työmarkkinat tulee päivittää tälle vuosituhannelle. Veronkiristysten tieltä pitää päästä erityisesti työn ja yrittämisen verotuksen keventämisen polulle.

Päätöksiä pitää uskaltaa tehdä. Valtion menot tulee laittaa tärkeysjärjestykseen. Yrittämisen ja työllistämisen edellytyksiä täytyy kaikin keinoin parantaa.

Mihinkään näistä hallitus ei kykene. Hallitus ei usko Suomen Pankkia, Valtiontalouden tarkastusvirastoa tai Talouspolitiikan arviointineuvostoa eikä muita talouspolitiikan asiantuntijoita. Tai ehkä uskoo, muttei löydä yhteisymmärrystä. Pääministerin johtajuus puuttuu.

Tarvittavien päätösten sijaan hallitus saa aikaan toistuvia sisäisiä riitoja. Menokehys on rikottu. Ainoa, mikä näyttää kaikille hallituspuolueille sopivan on uuden velan ottaminen.

Valtiovarainministeripuolue keskustan johdolla esitetään otettavaksi ensi vuonna uutta velkaa noin 6,9 miljardia euroa eli vajaa miljoona joka ainoa tunti. Miljardeja pikavippaamalla hallitus kasaa tuleville päättäjille valtavat ongelmat ratkottavaksi. Hallituksen jälkien siivoamisessa kuluu helposti vuosikymmen.

Koronasta palautumisen lyhyt kasvupyrähdys pitää käyttää täysimääräisesti hyväksi. Tällaisessa tilanteessa tulevien sukupolvien kontolle ei voi enää lapioida uutta velkaa miljarditolkulla. Nousukaudella velkaantumiselle ei ole mitään perustetta.

Onneton taloudenpito iskee lopulta kaikille tärkeisiin palveluihin. Vahva ja maltillinen talouspolitiikka on edellytys sille, että myös tulevaisuudessa pystytään rahoittamaan esimerkiksi eläkkeet, terveyspalvelut, nuorten tukeminen ja koulutus. Nyt hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjan annetaan murentua, vaikka kaikki mittarit huutavat punaisella.

Maamme ansaitsee parempaa. Suomi on jäämässä huonommassa kunnossa tuleville polville. Se ei ole oikein.

Hallitus istuu kantaakseen vastuuta. Joko sen on ryhdistäydyttävä välittömästi tai hallitus on vaihdettava. Suomi on niin hieno maa, ettemme saa antaa sen näivettyä!

Ville Valkonen

puheenjohtaja

Varsinais-Suomen kokoomus